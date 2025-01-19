Üye Girişi
Haberler
Gazze'de ateşkes başladı

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes resmen başladı
Ateşkesin hemen ardından İsrail'den art arda endişe verici açıklamalar

Ateşkesin hemen ardından art arda endişe yaratan açıklamalar
Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı

Suriye'deki yeni yönetimden 3 ülkeyi küplere bindiren karar
Özel'in masasındaki ankette çarpıcı sonuç

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: Turpun büyüğü sandıkta

Yalovalı Hattat 2 Kuran-ı Kerim'i Aynı Anda Yazıyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

48 yıllık hat sanatçısı Şaban Yavaşi, Yalova Kent Müzesi'nde açtığı sergide 3 tamamlanmış, 2 devam eden el yazması Kuran-ı Kerim'i sergiledi. Hattat, aynı anda 4 ve 5'inci Kuran'ı yazmaya devam ediyor ve gençleri hat sanatına teşvik ediyor.

Yalovalı hattat 2 Kuran-ı Kerim'i aynı anda yazıyor

YALOVA - 48 yıldır hat sanatıyla ilgilenen Şaban Yavaşi, son 6 yılda 3 el yazması Kuran-ı Kerim'i tamamlayarak kağıda dökerken 4 ve 5'inci el yazmalarını ise aynı zamanda yazmaya devan ediyor. .

1977 senesinden bu yana hatla ilgilenen Şaban Yavaşi, geçtiğimiz hafta hünerlerini Yalova Kent Müzesi'nde açtığı sergiyle gözler önüne serdi. Sergide yapımı tamamlanan 3, devam eden 2 tane el yazmasını da görücüye çıkaran Yavaşi, Türkiye'nin en çok el yazması yazan hattatlarından biri olmak için çalışmalarına devam ediyor.

Hattatlığa ilgisini anlatan Yavaşi, "Rize'de imamlık yaptığım dönemlerde kendi imamlık yaptığım camiyi süslemeyle başladı. İmam Hatip mezunu olduğum için Arapça yazılara, hatta hat sanatına bir hayranlığım vardı. Daha sonra kendi camimi süsledim. Ondan sonra da 1977-1978 senesinde Medine'ye gittim. İslam Üniversitesi'nde okumaya başladık. O dönemde de şansım yaver gitti. Dünyaca meşhur hattat Mustafa Efendi'den 2 sene rika dersi aldım ve diploma aldım. Allah rahmet eylesin. Bu ikinci büyük sergim benim. 60 eserle başladım. Bir o kadar da etüt var. Türkiye'de en önemlisi Kuran-ı Kerim yazma konusunda iddialıyım biraz. Daha ileri taşımak istiyorum. Çünkü 'Cenabı Allah ile konuşmak istiyorsanız Kur'an yazınız' hadisinden yola çıkarak biz de Kur'an okuma ile Cenabı Allah ile beraber oluyorsak biz de yazmakla Cenabı Allah ile beraber oluyoruz elhamdülillah. Onun için gayretimdir, yazmaya devam edeceğiz. Gençlerimizi de teşvik ediyorum, hat dersi alsınlar, Kur'an'ı sevsinler, yazsınlar" dedi.

6 sene önce ilk Kuran-ı Kerim'ini 1,5 sene civarında bitirdiğini belirten Yavaşi, "Tabii harflerle konuşmak, harekelerle konuşmak, kelimelerle konuşmak, ayetlerin mealini zaman zaman düşünerek, tefekkür ederek yazmaya devam ediyorsunuz. Bazen manalarında, mealinde kayboluyorsunuz. Bazen kıssalarında kayboluyorsunuz. Hz. İbrahim, Hz. Musa (a.s) kıssalarında kayboluyorsunuz. Kalem mürekkebi elinizde kuruyor. Ne zaman uyanıyorsunuz yazmaya devam ediyorsunuz. Şimdi 3 Kuran-ı Kerim'i yazmayı bitirdim. 4'üncü ve 5'inciye devam ediyorum. Beraber devam ediyoruz, öyle olması gerekiyor. İnşallah onları da bitireceğim" diye konuştu.

Zaman zaman resim çalıştığını da sözlerine ekleyen Yavaşi, "Çok usta değilim ama amatörce bir şeyler çizmeye gayret ediyorum. Kuran-ı Kerim öyle büyük bir hazine ki zaman zaman bir resim yapıyorsunuz. Bu da yeni bir ekol zaten. Resimler üzerine ayet yazma. Ayetleri resimlerle adeta tefsir ediyorsunuz, meallendiriyorsunuz. " ifadesini kullandı.

Yalovalı Hattat 2 Kuran-ı Kerim'i Aynı Anda Yazıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ERDOĞAN - Kültür Sanat
img

Fenomen Avukattan bomba özel hayat itirafı
img

İşten atılan belediye çalışanları başkana böyle tepki gösterdi
img

Samsunspor başkanı, canlı yayında Beşiktaş'ın teklifini açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek

"Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum" diyen Cübbeli'den olay sözler
Lüks siteye çöken şebeke 8 yıldır vatandaşları canından bezdirdi

İstanbul'da lüks siteye çöken şebeke vatandaşları canından bezdirdi
Menzil Cemaati'ndeki kavga sokağa taştı: Ümmetin malını miras yaptınız

Menzil Cemaati'ndeki kavga sokak eylemlerine dönüştü
DNA raporu çıktı: Küçük Uzay, Hacı Sabancı'nın oğlu

4 yaşındaki Uzay'ın babası Hacı Sabancı mı? DNA incelemesi tamamlandı
Ateşkesin ardından Gazze'ye yardım tırları girmeye başladı

Ateşkes sonrası dikkat çeken görüntü
Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor

Ezeli rakibe gidiyor!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.