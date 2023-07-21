Yalova'da kurtuluş kutlaması Cengiz Kurtoğlu'yla final yaptı

YALOVA - Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü nedeniyle Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen konserler Cengiz Kurtoğlu'yla final yaptı. Ünlü sanatçı sahne performansıyla Yalovalılardan büyük alkış aldı.

Kurtuluş kutlamalarının üçüncü ve son gününde Cengiz Kurtoğlu sahne alarak kulakların pasını sildi. Etkinlikler çerçevesinde daha önce Derya Uluğ ve Buray konserleriyle Yalovalılar düşman işgalinden kurtuluşun yıl dönümünü kutlamıştı. Kutlamaların final programında ise usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sahne aldı.

Birbirinden güzel şarkılarını Yalovalılar için seslendiren Kurtoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Yalova bir gönül bir nefes bir ses. İyi ki geldiniz. Yalova'mızın Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 102.yılında sevgi köprüsünü kuran, başarısı ile övündüğüm Mustafa Tutuk kardeşime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hep kal, gelecekte yine kal. Kurtuluşumuzun 102.yılı kutlu olsun" dedi.

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ise Cengiz Kurtoğlu'nun Yalova'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Cengiz ağabeyimizle belli ki kan bağımız var. Yalova ile çok derinden akrabalık bağı var. 3 gündür konser turumuzun sonuna geldik. Cengiz ağabeyimizle eskilere gittik. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi rahmetle ve özlemle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Program sonunda Tutuk günün anısına sanatçı Kurtoğlu'na çiçek takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Konseri Başkan Tutuk'un eşi Gökşen Şahin Tutuk'un yanı sıra Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar da takip etti.