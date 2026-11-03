Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yalova Çiftlikköy'de 'Damla ve Dostları' oyunu çocuklara su tasarrufunu anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yalova Çiftlikköy'de 'Damla ve Dostları' oyunu çocuklara su tasarrufunu anlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova Çiftlikköy'de Dünya Tasarruf Günü dolayısıyla sahnelenen "Damla ve Dostları" adlı çocuk oyununda su tasarrufu ve doğal kaynakların korunması anlatıldı. Kültür Merkezi'ndeki interaktif oyunu çocuklar ilgiyle izledi.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, Dünya Tasarruf Günü dolayısıyla sahnelenen "Damla ve Dostları" adlı çocuk tiyatrosunda su tasarrufu ve doğal kaynakların korunması konusu ele alındı.

Kültür Merkezi'nde sahnelenen interaktif oyunu çocuklar ilgiyle izledi. Oyunda, Toprak, Hava, Ateş ve Su adlı dört arkadaşın hikayesi üzerinden doğal kaynakların sınırlı olduğu ve bilinçli kullanılması gerektiği anlatıldı.

Oyunun gelecekte su kaynaklarının tükenmesiyle karşılaşılabilecek sorunları konu alan bölümlerinde, çocuklara su kaynaklarının korunması ve tasarruflu kullanımına ilişkin bilgiler verildi.

Kaynak: AA
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın

Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Toplamayıp kuşlara yem ediyorlardı! Şimdi köyün geçim kaynağı

Toplamayıp kuşlara yem ediyorlardı! Şimdi köyün geçim kaynağı
Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu

Konu: Fon vurgunu! Kitabın ortasından konuşan imamın sözleri olay oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin iktidara gelişinin 24'üncü yılına özel mesaj

Erdoğan'dan AK Parti'nin iktidara gelişinin 24'üncü yılına özel mesaj
İsrail tehdidi Suriye'de tüm planları değiştirdi! Bakanlıklar tek tek taşınıyor

Türkiye'nin yanı başında büyük hazırlık! Bakanlıklar bile taşınıyor
Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım

Özel'den Erdoğan'a çağrı: Birlikte yapalım, iki elle oy vereceğiz
İETT garajlarındaki usulsüzlükleri ifşa eden ustaya dava açılmıştı! Beraat kararı istinafta kesinleşti

İETT'yi ifşa eden ustaya dava açılmıştı! Karar kesinleşti
Trump için kritik sınav! ABD'de oy verme işlemi başladı

Harita hangi renge boyanacak? Trump'ın kritik sınavı başladı