Yalova Çiftlikköy'de 'Damla ve Dostları' oyunu çocuklara su tasarrufunu anlattı

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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, Dünya Tasarruf Günü dolayısıyla sahnelenen "Damla ve Dostları" adlı çocuk tiyatrosunda su tasarrufu ve doğal kaynakların korunması konusu ele alındı.

Kültür Merkezi'nde sahnelenen interaktif oyunu çocuklar ilgiyle izledi. Oyunda, Toprak, Hava, Ateş ve Su adlı dört arkadaşın hikayesi üzerinden doğal kaynakların sınırlı olduğu ve bilinçli kullanılması gerektiği anlatıldı.

Oyunun gelecekte su kaynaklarının tükenmesiyle karşılaşılabilecek sorunları konu alan bölümlerinde, çocuklara su kaynaklarının korunması ve tasarruflu kullanımına ilişkin bilgiler verildi.

Kaynak: AA