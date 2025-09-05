Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Karadeniz'de 172 Kuş Türünü Fotoğrafladı

Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, üç yıldır yürüttüğü "Doğaya Kanat Açtık Projesi" kapsamında Karadeniz'de 172 kuş türünü fotoğrafladı.

15 yıllık kuş gözlemcisi Tüydeş, Rize, Trabzon, Artvin, Bayburt, Gümüşhane ve Ordu'da iki hafta gözlem yaptı.

Tüydeş, Doğu Karadeniz rotasında, ilk kez fotoğrafladığı "küçük mukallit" gibi kuş türlerinin de yer aldığı 172 türü kayıt altına aldı.

Alper Tüydeş, AA muhabirine, yaklaşık iki hafta önce Doğu Karadeniz turuna çıktığını söyledi.

Amacının kuşlara dair gözlemde bulunmak ve yaban hayatını fotoğraflamak olduğunu belirten Tüydeş, "Proje kapsamında Türkiye'nin birçok noktasını geziyorum. Gezdiğim yerlerde hem bir yandan yaban hayatı fotoğrafları çekiyorum hem de o bölgedeki sorunlara ya da türlere yeri geldiği zaman dikkati çekiyorum." dedi.

Tüydeş, her yıl Karadeniz'e geldiğini anlatarak, "Buranın da kalbi Rize, çünkü özellikle sonbahar göçünde, kuşların göç yolu üzerinde. Rize önemli bir durak. Türkiye'deki pek çok kuş gözlemcisi yılın bu döneminde buraya gelip, farklı kuş türlerini kaydetmeye çalışıyor." diye konuştu.

Rize'nin yüksek kesimlerinde dağ horozu, sarı gagalı ve keten kuşu gibi türlerin yanı sıra başka endemik türlerin de olduğuna işaret eden Tüydeş, şunları kaydetti:

"Rize sahilleri bu dönem göç yolundaki kuşlar için önemli bir durak. Bütün Karadeniz hattı böyle ama Rize bu noktada biraz daha öne çıkıyor. 15 yıllık kuş gözlemciliği hayatımda ilk kez Rize'de küçük mukallit türünü fotoğraflamayı başardım. Çok küçük bir tür. Yılın sadece ağustos ayının son haftasında yağmurlu bir günde olursa denk gelinebiliyor."

"Yeni bir kuş türünü fotoğraflarken yaşadığım duyguları tarif edemem"

Güzel fotoğraflar çektiğini dile getiren Tüydeş, şöyle devam etti:

"Bu heyecanı yaşamak çok güzel. Bunun yanında bir de maalesef Karadeniz sahil hattında giderek azalan yaşam alanları söz konusu. Kuşların ağaçlara olduğu kadar çalılara, hatta açıklıklara, göl ve dere ağızlarına da ihtiyaçları var. O bölgeden besleneceği besin kaynakları ve saklanacağı alanlar var. Maalesef Karadeniz hattı boyunca bu tarz alanlar atıl durumda kalmış. Böyle alanlar sadece liman içlerinde ya da askeri bölgelerde kaldı. Bu konuya da dikkati çekmek istiyoruz çünkü göç yolculuğu üzerindeki kuşlar için burası önemli bir durak. Bu durak her geçen gün daha da küçülüyor ve yok oluyor."

Tüydeş, Karadeniz turunda iki hafta boyunca 4 bin kilometreden fazla yol aldığını belirterek, "172 farklı kuş türünü bu bölgede fotoğrafladım. Gelirken rotamın üzerinde yaklaşık 10 farklı şehirde gözlem yaptım. Ama en yoğunlukta Rize, Trabzon, Artvin ve Bayburt oldu. Gümüşhane ve Ordu'da da gözlemler yaptım." dedi.

Kuş gözlemciliğinin kendisi için bir tutku olduğunu, zaman zaman seyahatleri sırasında ulaşım ya da hava koşulları dolayısıyla sorunlar yaşadığına dikkati çeken Tüydeş, aradığı kuşu bulduğunda ve fotoğrafını çektiğinde tüm yorgunluğunun geçtiğini vurguladı.

Tüydeş, yeni bir kuş türünü fotoğraflarken yaşadığı duyguların tarifsiz olduğunu ifade ederek, "Kimileri maçta gol atınca mutlu olur, biz de yeni tür görünce mutlu oluyoruz. Pul koleksiyonu biriktiren birinin, koleksiyona yeni bir parça eklemesi gibi biz de yeni bir kuş türü gördüğümüz zaman çok mutlu oluyoruz." diye konuştu.