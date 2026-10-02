Haberler

Verdi'nin 'Attila' operası, Antalya DOB'un yeni sezon açılışında sahnelenecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Giuseppe Verdi'nin 'Attila' operasını yeni sanat sezonunun açılış eseri olarak 3 Ekim Cumartesi saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sahneleyecek. Eserde, Antalya DOB Solistleri, Korosu ve Orkestrası görev alacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Giuseppe Verdi'nin erken dönem başyapıtları arasında yer alan "Attila" operasını, sezonun açılış eseri olarak sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, 33. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin ardından yeni sanat sezonunun ilk eseri olarak sahnelenecek olan opera, tarihsel olayları güçlü bir dramatik kurgu ve etkileyici müzik diliyle sahneye taşıyor.

Görkemli prodüksiyonu, kalabalık sanatçı kadrosu ve çarpıcı sahne estetiğiyle dikkati çeken eser, rejisör Yiğit Günsoy tarafından sahneye taşınıyor.

Eserde, "Attila"yı Şafak Güç, "Odabella"yı Bilge Yılmaz, "Foresto"yu Burak Pektaş, "Ezio"yu M. Yusuf Yıldız, "Papa Leone"yi Enis Cihat Yılmaz, "Uldino" karakterini ise Osman Serkan Bodur canlandıracak.

Yapımda orkestrayı Lorenzo Castriota yönetirken, koro şefliğini Mahir Seyrek üstleniyor.

Dekor ve kostüm tasarımını Gülden Sayıl, koreografiyi Bader Çakan, ışık tasarımını ise İnan Erbil Sefer üstleniyor. Eserin başkemancısı Fahrettin Arda olurken, Antalya Devlet Opera ve Balesi Solistleri, Korosu ve Orkestrası dev prodüksiyonda görev alıyor.

Sezonun açılış eseri olan üç perdelik "Attila" operası, 3 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sahnelenecek.

Kaynak: AA
Bu haber 16 sitede yayınlandı.
Yılancı Kemal'e dişli rakip! Yakalamak tam 4 saat sürdü

Yılancı Kemal bu kez fena terledi!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Günlerdir gözaltında olan MHK Başkanı adliyeye sevk edildi

Günlerdir gözaltında olan MHK başkanı ile ilgili yeni gelişme
200 yıl sonra bir ilk olacaktı! İki kez ölümcül ilaç verildi ama ölmedi

200 yıl sonra bir ilk olacaktı! İdamda yaşananlar ülkeyi karıştırdı
Esir düşen Rus askerlerinden çarpıcı itiraf: İdrarımızı içtik, ağaç kabuğu yedik

Esir alınan askerden kan donduran itiraf
Arif Ahmet Denizolgun'un telefonu nerede? Savcılıktan anne ve oğluna 'delil yok etme' davası

Savcılıktan anne ve oğluna "delil yok etme" davası
Eski hakemden bomba iddia: Ligler ertelenecek

Bomba iddia: Ligler ertelenecek
Kas hastası milli sporcu, hakem eşiyle tanıştıktan sonra dünya rekoru kırdı! 3 yılda 10 altın madalya

25 yaşına kadar dört duvar arasındaydı! Eşiyle dünya rekoru kırdı
Soruşturma tamamlandı! Eski bakan Denizolgun'un sır ölümüne 3 ayrı dava

Soruşturma tamamlandı! Eski bakanın sır ölümüne 3 ayrı dava