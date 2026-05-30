Venezuela'da Türk Mutfağı Haftası büyük ilgi gördü

Venezuela'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, "Bir Sofrada Miras" teması çerçevesinde Türk sofra kültürü ve geleneksel lezzetleri tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 21-27 Mayıs'ta kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, başkent Caracas'ta etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikler, Türkiye'nin Caracas Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Caracas'taki Yunus Emre Enstitüsü ev sahipliğinde düzenlenen ve Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ülker'in katıldığı etkinlikler serisi yoğun ilgi gördü.

Etkinliklerde, Türk mutfağının köklü lezzetleri ile Kayseri mutfağı tanıtıldı.

Hafta boyunca büyük ilgi gören organizasyonlarda, Andres Bello Katolik Üniversitesi (UCAB) Gastronomi Bölümü öğrencileriyle yemek atölyesi düzenlendi. Venezuelalı şef adayları, Türk mutfağının tekniklerini ve inceliklerini Dr. Ülker'den uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.

YEE kursiyerleriyle lezzet buluşması

Enstitü bünyesinde Türkçe öğrenen kursiyerler, bu kez Türk kültürünü mutfakta deneyimleyerek interaktif bir atölye gerçekleştirdi.

Maarif Okulları öğrencileri ve velilerinin katıldığı etkinlikte ise aileler, birlikte hazırlanan yemekler eşliğinde Türk misafirperverliği ve mutfak kültürünü yakından tanıdı.

Venezuela'nın en çok izlenen televizyon kanallarından Venevision'da canlı yayına konuk olan Dr. Mustafa Ülker, izleyicilere Türk mutfağının zenginliğini uygulamalı olarak tanıttı.

"YEE'de gala yemeği" ve "Kayseri yağlaması"

Hafta, YEE binasında düzenlenen gala yemeğiyle sona erdi. Davete diplomatik misyon temsilcileri, Venezuela'da yaşayan Türkler ile kültür ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

İlk dört etkinlikte, Anadolu ve Kayseri mutfağının coğrafi işaretli lezzetlerinden biri olan "Kayseri yağlaması" tanıtıldı ve katılımcılar için hazırlandı.

Venezuelalı öğrenciler, veliler ve ekran başındaki izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen etkinlikte, ince açılan şebitlerin arasına yerleştirilen kıymalı harç ve üzerine eklenen süzme yoğurt büyük beğeni topladı.

Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu, konuşmasında Türk mutfağının tanıtımına katkı sunan Yunus Emre Enstitüsü ile Dr. Ülker'e teşekkür ederek, Venezuela'daki Türk toplumunun Kurban Bayramı'nı kutladı.

YEE Koordinatörü Hasan Nalbant, konuşmasında gastronominin önemine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Yunus Emre Enstitüsü olarak, iki dost ülke arasında kurduğumuz kültürel köprüleri bu kez mutfağımızın eşsiz zenginliğiyle güçlendiriyoruz. Bu yılki 'Bir Sofrada Miras' sloganımız tam olarak ruhumuzu yansıtıyor; çünkü Anadolu, paylaştıkça çoğalan, farklılıkları aynı masada harmanlayan devasa bir sofradır. Caracas'ta gastronomi öğrencileriyle, kursiyerlerimizle, minik öğrencilerimiz ve velilerimizle bu sofranın etrafında toplandık. Venezuela halkının Türk mutfağına ve kültürüne gösterdiği bu yoğun ilgi, yaptığımız işin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Değerli Mustafa Ülker hocamıza, Kayseri'den Caracas'a bu lezzet köprüsünü kurduğu için şükranlarımı sunuyorum."

Dr. Ülker de Venezuela'da kendisine gösterilen yoğun ilgiye teşekkür ederek, "Anadolu, binlerce yıllık geçmişiyle medeniyetlerin beşiği olduğu gibi, dünya gastronomi tarihinin de en köklü mutfaklarından biridir. Erciyes Üniversitesi olarak, bu eşsiz mirası sınırların ötesine taşımak ve Caracas'ta geleceğin şefleriyle, kültür elçileriyle paylaşmak bizim için gurur verici bir deneyim oldu. Özellikle Kayseri yağlaması yaparken katılımcıların gözlerindeki heyecan ve öğrenme arzusu görülmeye değerdi." diye konuştu.