Kriptoda komisyon sömürüsü tuzağı: WEEX mağduriyete aracı oluyor

Fee Churning, Türkçeye komisyon sömürüsü olarak çevrilen bir dolandırıcılık ve manipülasyon yöntemi olarak tanımlanıyor. Fee Churning, kripto dünyasında copy-trade sistemiyle birlikte çok daha tehlikeli bir boyut kazandı. Kullanıcı copy-trade yapan bir hesapla kendi hesabını bağladığında, karşı taraf kullanıcının bakiyesiyle yüksek kaldıraçla saniyeler içinde açılıp kapanan işlemler gerçekleştiriyor. Uzmanlar bu işlemlerin amacının kar etmek değil, olabildiğince fazla işlem hacmi yaratmak olduğunu belirtiyor. Kısa sürede yapılan çok sayıda işlemin her birinden borsa işlem ücreti kesintisi yaparken, bu ücretin büyük bölümü fenomene aktarılıyor.

TÜRK KULLANICININ WEEX'TE YAŞADIĞI MAĞDURİYET İFŞA OLDU

smZ_666 isimli bir Türk kripto kullanıcısı, yaşadığı fee churning vakasını tüm kanıtlarıyla X hesabından paylaştı. Kullanıcı, KriptoBugraTw isimli kripto fenomeninin copy-trade hesabına katılmak için WEEX borsasına 1.000 dolar yatırdığını, kayıttan yalnızca üç saat sonra bakiyesinin 77 dolara düştüğünü aktardı. Kullanıcının işlem geçmişini incelemesiyle tablo netleşti. Fenomenin BTC-USDT paritesinde 100 dolarlık işlemleri 400 kat kaldıraçla açtığı ve bunu kısa süre içinde toplamda 38 kez tekrarladığı görüldü. Bu işlemler sonucunda 1.000 dolarlık bakiye üzerinden toplamda 1,1 milyon dolarlık işlem hacmi oluştuğu ve 684 dolar işlem ücretinin WEEX tarafından kesildiği belirlendi.

TEPKİLERDEN SONRA HESABINI KAPATTI

WEEX tarafından kesilen 684 dolarlık işlem ücretinin yüzde 80’i affliate sistemi sayesinde kripto fenomenine aktarılıyor. Kripto fenomeni copy-trade hesabına yeni kullanıcılar çekerek onların bakiyesiyle yüksek kaldıraçlı çok sayıda işlem açıp bakiyenin büyük bölümünün işlem ücreti olarak kesilmesine neden oluyor. Bu yöntemle borsa ve fenomen kazanırken kullanıcı kaybeden taraf oluyor. Fenomenin WEEX'in affiliate programı kapsamında yüzde 80'e varan komisyon geliri elde ettiği, ortada gerçek bir trade stratejisi bulunmadığı ve sistemin baştan sona kullanıcının parasını komisyona dönüştürmek üzerine kurulduğu belgelendi. Fee Churning ifşası sonrasında kripto fenomeni KriptoBugraTw, X hesabını kapattı.

REFERANS SİSTEMİ DOLANDIRICILIĞINA ZEMİN HAZIRLIYOR

Uzmanlar, Fee Churning'i mümkün kılan yapının temelinde affiliate sisteminin yattığını belirtiyor. Bu yapının copy-trade sistemini kullanan tarafın kullanıcının kar etmesini değil, olabildiğince çok işlem yapmasını istemesine zemin hazırladığı vurgulanıyor. Kullanıcı ne kadar çok işlem yaparsa karşı tarafın o kadar çok komisyon kazandığı, bu denklemde kar ya da zararın belirleyici olmaktan çıktığı ifade ediliyor. WEEX'in affiliate programının yüzde 80'e varan komisyon payı sunduğu ve bu oranı açıkça ilan ettiği görülüyor.

TÜRKİYE'DE YASAKLI OLMASINA RAĞMEN AFFILIATE ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Fee Churning vakasının yaşandığı WEEX'in Türkiye'de lisanssız faaliyet yürüttüğü biliniyor. SPK'nın Mart 2026'da WEEX'e erişim engeli kararı aldığı kripto para borsası, buna rağmen X hesabından Türkçe paylaşımlar yapmayı sürdürüyor. Türk kripto fenomenlerinin WEEX affiliate linklerini paylaşmaya devam ettiği ve WEEX'in copy-trade sisteminin Türk kullanıcılara aktif biçimde tanıtıldığı tespit edildi. Temmuz 2024'te yürürlüğe giren 7518 sayılı Kanun'un SPK lisansı bulunmayan yabancı kripto platformlarının Türk kullanıcılara yönelik affiliate ve referans programı yürütmesini açıkça yasakladığı belirtiliyor. Uzmanlar, bu yasağın yalnızca platformu değil affiliate linklerini paylaşan fenomenleri ve copy-trade sistemini suistimal eden kişileri de kapsadığını ifade ediyor. Söz konusu faaliyetlerin 7518 sayılı Kanun kapsamında izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı olarak değerlendirildiği ve bu suç için 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ile 10 bin güne kadar adli para cezası öngörüldüğü vurgulanıyor.

