Vakıflar Haftası etkinlikleri Gaziantep'te başladı

Vakıflar Bölge Müdürü Bozkurt : "Bölgedeki tüm tarihi yapılar restore edildi"

GAZİANTEP Vakıflar Haftası dolayısıyla Gaziantep'teki tarihi Anadolu Han'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt, sorumlu oldukları alan içerisindeki tüm tarihi yapıları restore ettiklerini kaydetti.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait tarihi Anadolu Han'da basın toplantısı düzenleyen Müdür Adem Bozkurt, 'Vakıf Medeniyetinde Sosyal Politikalar, Sosyal Yardımlar ve Paylaşma Geleneği' temasıyla bu anlamlı günde çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Kentte ve bölgede Vakıflar Haftası'na ilişkin yapılacak etkinliklere dair bilgi paylaşan Bozkurt, restoresi tamamlanan eserlerden oluşan fotoğraf serginin açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek bölgedeki bazı camilerde Vakıf Banilerinin ruhlarına ithafen Kuran-ı Kerim ve Mevlidi-Şerif okutulacağını söyledi.

"4 bin 809 kişiye gıda paketi dağıtıldı"

Kentte ve bölgede yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi veren Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt, "Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzün sorumluluk alanında bulunan Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis illerinde toplam bin 120 adet 15 farklı yiyecekten oluşan yaklaşık 462 bin TL tutarındaki kuru gıda paketimiz 4 bin 809 kişiye dağıtılmıştır. Yine bu çerçevede Eyüp İmarethanesinde bağışlanan kurbanların kesiminden elde edilen kavurmalar ülke genelinde olduğu gibi bizim bölgemizde de ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaktadır. Vakıfların ana şiarlarından olan eğitim ve öğretim hizmetleri çerçevesinde yine bölgemizde 183 Üniversite öğrencimize kişi başı 650 TL, 554 Ortaöğretim öğrencimize kişi başı 200 TL burs verilmektedir" dedi.

"Öğrencilere burs, yetimlere muhtaç aylığı ödeniyor"

Asırlardır devam ettirdikleri gelenek olan yetimlere destek verilmesini sürdürdüklerin aktaran Bozkurt, "80 yetime ve 16 engelli vatandaşımıza aylık bin 474 TL muhtaç aylığı ödenmektedir. Ayrıca temsilen yönettiğimiz vakıflardan ihtiyaç sahibi ve başarılı 247 öğrencimize de burs verilmektedir. Ayrıca bu yıl Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında bulunan Gaziantep ilimizde kurulmuş olan Mülhak vakıflarımız ve Yeni vakıflarımızın katılımıyla 'Vakıf Medeniyetinde Sosyal Politikalar, Sosyal Yardımlar ve Paylaşma Geleneği' temasıyla Vakıf Haftası'nın önemli etkinliklerinden biri olarak 09-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında Vakıf Duası, Vakıf Bedduası ve eserlerimizden oluşan fotoğraf sergimiz bulunmakta ayrıca 13 Mayıs 2022 Cuma namazı öncesi Gaziantep Şeyh Fethullah Camii, Kahramanmaraş Ulu Camii, Kilis Kadı Camii'nde Vakıf Banilerinin Ruhlarına ithafen Kuran-ı Kerim ve Mevlidi-Şerif okunacaktır" şeklinde konuştu.