Uşak Blaundos'ta 2500 yıl önce yapılan 250 metrelik temenos duvarı bulundu

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'nde Kuzey Tapınağı'nı çevreleyen Helenistik döneme uzanan kalıntıların yer aldığı yaklaşık 250 metre uzunluğundaki duvar bulundu.

Büyük İskender'in Anadolu seferi sırasında Makedonya'dan gelen askerlerin yerleştiği antik kent, "garnizon kenti" olarak da adlandırılıyor.

Blaundos Antik Kenti'nin üç tarafının Ulubey Kanyonu'nun oluşturduğu derin vadilerle çevrili olması ve tek girişinin bulunmasından dolayı doğal bir kale görünümüyle de dikkati çekiyor.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan antik kentte ilk olarak ziyaretçileri, ana giriş kapısına yaklaşık 500 metre mesafede restorasyonu tamamlanan su kemerleri karşılıyor.

Yine ana giriş kapısına 200 metre mesafede ise antik kentin en önemli yapılarından biri olduğu değerlendirilen Kuzey Tapınağı yer alıyor.

Blaundos Antik Kenti'nde 2018 yılında başlayan kazı çalışmaları Uşak Müzesi Müdürlüğü başkanlığında "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında yıl boyunca sürdürülüyor.

Kuzey Tapınağı'nda geçen sene başlayıp bu yıl da devam eden arkeolojik kazı çalışmalarında tapınağın temel bölümünün büyük bir bölümü gün yüzüne çıkarıldı.

Uşak Müzesi Müdürü ve Blaundos Antik Kenti Kazı Başkanı İlhan Çavuş, AA muhabirine, çalışmaları tapınağın temenos olarak adlandırılan sivil kullanıma kapalı alanında yürüttüklerini söyledi.

Bu bölümün rahipler için yapıldığını anlatan Çavuş, kazı çalışmalarında kutsal alanı çevreleyen tapınaktan daha eski tarihli duvar kalıntılarına ulaştıklarını ifade etti.

Duvarın tamamını ortaya çıkardıklarını, tapınağı dikdörtgen şeklinde çevrelediğini dile getiren Çavuş, temel kazılarında ise Helenistik döneme ait izlere rastladıklarını kaydetti.

Kuzey Tapınağı'nın 1900 yıllık olmasına rağmen duvarı çok daha eski bir döneme tarihlendirdiklerini ifade eden Çavuş, şunları söyledi:

"Bu yıl kazı çalışmalarımızı kentin girişindeki Kuzey Tapınağı'nda yoğunlaştırdık. Buradaki en önemli konulardan bir tanesi tapınağın en dış alanında bulunan temenos (kutsal alan) duvarı. Yaklaşık 2500 yıl önce yapılan 250 metre uzunluğundaki temenos duvarını açığa çıkardık. Aynı zamanda temenos duvarının içinde tapınağa su sağlayan su hatlarını da açığa çıkardık. Bununla birlikte tapınak alanında Roma döneminden kalma sikkeler bulduk. Bu da tapınağın temeline atılan, adak adayan vatandaşların o dönemde dileklerini sikkeyle, parayla birlikte adadıklarını bize gösteriyor."

Çavuş, antik kentin ilk zamanlarda bir garnizon şehri olduğunu, sonradan halkın yerleşimiyle birlikte bu tarz tapınakların ortaya çıktığını söyledi.

Kuzey Tapınağı'nın şehrin en önemli merkezlerinden biri olduğunu anlatan Çavuş, "Aynı zamanda temenos alanı dediğimiz kutsal alanının da tabanından ilerleyerek naos dediğimiz ön alanına kadar çalışmalarımızı yürüttük. Aslında bakarsanız sosyal alan ile kutsal alanı birbirinden ayıran bir duvar temenos duvarı. Temenos alanının içindeki her şey kutsaldı. Temenos alanında bulunan tüm varlıklar tanrı ya da tanrıçanın varlıkları olarak addediliyordu ve kutsallıkla ithaf ediliyordu." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Yavuz Çakar ise antik kentin her yıl yaklaşık 350 bin yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptığını, bu açıdan Blaundos Antik Kenti'nde yürütülen çalışmaların turizm açısından önemli olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA