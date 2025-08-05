Odunluk olarak kullanılan yapı 6 asırlık ibadethane çıktı

Odunluk olarak kullanılan yapı 6 asırlık ibadethane çıktı
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Odunluk olarak kullanılan yapı 6 asırlık ibadethane çıktı
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Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde bir vatandaşın odunluk olarak kullandığı yapının aslında 600 yıllık bir ibadethane olduğu ortaya çıktı. Temizlik çalışması yapan ekip Türk-İslam medeniyetine ait olduğu değerlendirilen ibadethaneyi gün yüzüne çıkardı. Doç. Dr. Savaş Maraşlı, "Selçuklulardan beri aşina olduğumuz beylikler döneminde de devam eden teknikle yapılmış" dedi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyeleri, 16. yüzyıl eserlerinden Taşkınpaşa Medresesi ve Camisi'nin bulunduğu köyde yüzey araştırması yaptı.

Odunluk olarak kullanılan yer 6 asırlık ibadethane çıktı

ODUNLUK OLARAK KULLANILAN YER 6 ASIRLIK İBADETHANE ÇIKTI

Çalışmada, bir vatandaşın odunluk olarak kullandığı kayadan oyma mekanı boşaltarak temizlik çalışması yapan ekip, 6 asırlık taş işçiliği mihrabın da bulunduğu ibadethaneyi ortaya çıkardı. Çalışmayı yürütenlerden Doç. Dr. Savaş Maraşlı, ortaya çıkarılan yapıyla ilgili hiçbir literatürde bilgi bulunmadığını, Eretna Beyliği dönemine ilişkin izler taşıdığını belirtti.

Odunluk olarak kullanılan yer 6 asırlık ibadethane çıktı

"SELÇUKLULARDAN AŞİNA OLDUĞUMUZ TEKNİKLE YAPILMIŞ"

Alanın ibadethane olmasının dışında yaşam alanı izlerini de barındırdığını belirten Maraşlı, "Bu bölgede 1960'lardan beri, özellikle sanat tarihçiler tarafından deşifre edilmiş külliyenin camisi, türbesi, zaviyesi bulunuyor. Fakat bu yapıya kimse değinmiyor. 600 yıllık aslında, ilk defa gün yüzüne çıkan, saklandığı için de bu şekilde korunmuş bir yapı. Selçuklulardan beri aşina olduğumuz, beylikler döneminde de devam eden süslemeler, malzeme ve teknik bir anlayışla yapılmış." diye konuştu.

Odunluk olarak kullanılan yer 6 asırlık ibadethane çıktı

"BAKİR BİR YER"

Doç. Dr. Alper Altın ise çalışma sonucunun kendileri açısından heyecan verici olduğunu ifade etti. Yapı ve çevresindeki araştırmaların süreceğini kaydeden Altın, şöyle konuştu:

"Bizler bunlarla ilgili araştırmalar yapıp, buranın ne amaçla kullanıldığını tespit etmeye çalışacağız. Burası bir mescit olarak kullanıldı mı, tam olarak bilmiyoruz ama en azından mihrap olduğu için işlevsel olarak burada namaz kılındığını belirtebiliriz. Ürgüp Müze Müdürü bize bir sempozyum düzenlenmişti. Orada böyle bir eserin olduğundan bahsetti.

Odunluk olarak kullanılan yer 6 asırlık ibadethane çıktı

Sonrasında da Savaş hocamızın yüzey araştırmasında Mehmet amcamızı bulduk. Mehmet amcamız sağ olsun yapıyı bize açtı. Buranın içerisi görülebilir değildi, biz kendisinden rica ettik. Buranın temizlenmesini sağladılar ve bu şekilde açığa çıkmış oldu. Aslında bakir bir yer. Burada yaptığımız çalışmalarla bu yapının işlevini, süslemelerini daha açığa çıkarmayı planlıyoruz."

Odunluk olarak kullanılan yer 6 asırlık ibadethane çıktı

Ev sahibi Mehmet Ersen (63) de küçüklük çağlarında alana gelen bazı turistlerin kendilerine camiden bahsettiklerini, ancak herhangi bir çalışmanın günümüze kadar yapılmadığını aktardı.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Kültür Sanat
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlkurt:

Helal olsun...Tarhimize sahip cikalim

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