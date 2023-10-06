UNESCO Dünya Mirası Listesindeki Ahşap Camilerin Restorasyonu Tamamlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarıyla, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan ahşap direkli ve kirişli camilerin orijinal yapısı korunarak günümüze kadar getirildi. Restorasyon sürecinde ahşap yüzeyler korundu, boyalar ve harçlar temizlendi. Müzeler ve Kültür Merkezleri Müdürü Önder Özbilgin, camilerin hala işlevsel olduğunu belirtti.

UNESCO listesindeki ahşap direkli camilere mekanik yöntemlerle koruma

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Müzeler ve Kültür Merkezleri Müdürü Önder Özbilgin, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan ahşap direkli ve kirişli camilerin korunması için mekanik yöntemler kullanıldığını belirterek, "Sütunların çürümesinin önlenmesi için aralara havalandırma konuldu. Ahşap kündekari tekniğiyle yapılan minber ve mihrapların üzerindeki boyalar temizlendi. Mihrapta bulunan alçı ve çiviler, boyalar kazınarak ortaya çıkarıldı" dedi.

UNESCO tarafından ilk defa seri kültürel varlık olarak 'Dünya Mirası' ilan edilen ahşap direkli ve kirişli 5 camii; Afyonkarahisar Ulu Camii, Eskişehir Sivrihisar Ulu Camii, Ankara Ahi Şerafettin (Arslanhane) Camii, Beyşehir Eşrefoğlu Camii, Kastamonu Kasaba Köyü Mahmutbey Camii, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü restorasyon çalışmaları ile orijinal yapısı korunarak, günümüze kadar getirildi. Hipostil tarzda ahşap direkli ve kirişli olan camilerin, mekanik yöntemlerle kontrollü bir şekilde raspa edilerek ahşap yüzeyi korundu, boya ve harçları temizlenerek gün yüzüne çıkarıldı.

'CAMİLERİMİZ HALEN İŞLEVSEL'

Müzeler ve Kültür Merkezleri Müdürü Önder Özbilgin, listede yer alan Ankara Ahi Şerefeddin (Arslanhane) Camisi'nde, eserlerle ilgili DHA'ya açıklama yaptı. Özbilgin, "İlk defa UNESCO tarihinde seri kültür varlığı olarak tespit edilen camilerimizin hepsinin genel olarak Orta Asya'dan günümüze gelen geleneksel Türk mimarisinin aynı olması nedeniyle bir arada alınmıştır. Camilerimiz bugüne kadar korunarak yaşatılmıştır. Camilerimiz halen işlevseldir. Bu UNESCO tarafından özellikle seçilmesinin sebeplerinden birisidir" dedi.

'MİNBER VE MİHRAPLAR TEMİZLENDİ'

Arslanhane Camii'nin şu an tamamen orijinal halde olduğunu kaydeden Özbilgin, "2010-2016 yılları arasında kapsamlı bir restorasyon çalışması, bilimsel kurulların tespitleri ile yapıldı. Altımızda bulunan zemin tabandaydı ancak havalandırma olmadığı için sütunların çürümesinin önlenmesi için araya havalandırma konuldu. Ahşap kündekari tekniğiyle yapılan minber ve mihrapların üzerindeki boyalar temizlendi. Mihrapta bulunan alçı ve çiviler, boyalar kazınarak ortaya çıkarıldı" diye konuştu. Geçici miras listesinde 82 kültürel mirasın daha bulunduğunu ifade eden Özbilgin, "Bunlar için çalışma yaparken, miras listesinde aldığımız bu eserlerin korunması ve yaşatılması zorunludur. Devamlı olarak UNESCO'nun danışma organları bu takipleri yapıyorlar. Korunmadan vazgeçildiği zaman miras listesinden çıkartıyorlar. Bizim gibi kültür ve turizmden önemli bir gelir kaydeden bir ülke için turizm gelirlerimizin artırılması ve yereldeki en küçük esnafa dahi katkısı oluyor. Sadece UNESCO dünya miras listesinde bulunan değil; bütün yapılarımızın kontrolleri rutin olarak yapılıyor. Restorasyon ve konservasyon gerektirenlere müdahale edilmektedir" dedi. (DHA)