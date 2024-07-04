Üye Girişi
Haberler

Uluslararası Nasrettin Hoca Festivali'nde 6 Ülkenin Dansçıları Gösteri Yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de düzenlenen Uluslararası Nasrettin Hoca Festivali'nde Türkiye, Kosova, Meksika, Bulgaristan, Ukrayna ve KKTC'den gelen dans ekipleri gösteri yaptı. Festival kapsamında kortej oluşturuldu ve dans ekipleri performanslarını sergiledi. Festival, 7 Temmuz'da sona erecek.

Eskişehir'de Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenen "Uluslararası Nasrettin Hoca Festivali"nde 6 ülkenin dansçıları gösteri yaptı.

Festival kapsamında kent merkezinde kortej oluşturuldu. Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci'nin de katılımıyla Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'ndan başlayan yürüyüş, Vilayet Meydanı'nda sona erdi.

Yürüyüşte, Türkiye'nin yanı sıra Kosova, Meksika, Bulgaristan, Ukrayna ve KKTC'den gelen dans ekiplerine vatandaşlar da eşlik etti.

Daha sonra Vilayet Meydanı'nda 6 ülkenin dans ekiplerinin sergilediği performans vatandaşlardan alkış aldı.

Birbirinden renkli sahne performansları, oyunlar, yarışmalar ve gösterilerin düzenleneceği festival 7 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Bulgaristan Eskişehir Ukrayna Türkiye Kosova Kültür Sanat Güncel Haberler

Komşu ülkeden atılan 200 roket, İsrail'i cehenneme çevirdi

Komşu ülkeden atılan 200 roket, İsrail'i cehenneme çevirdi

 Bursa sular altında! Seyir halindeki araçlar kayboldu, metrolar kapalı havuza döndü

Bursa sular altında! Seyir halindeki araçlar kayboldu, metrolar kapalı havuza döndü

 'Bozkurt' soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması

"Bozkurt" soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması

 Yeni başkan haftaya seçilecek! Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki başkanlık görevini resmen bıraktı

Yeni başkan haftaya seçilecek! Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki başkanlık görevini resmen bıraktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title