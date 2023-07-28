Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Başladı

Dünya Festivaller Birliği tarafından 8 kez üst üste 'Dünya'nın En İyi Kültür-Sanat Festivali' ödülü alan Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel 100 ülkeden kültür elçilerin bir araya geldiği programda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Dünya Festivaller Birliği tarafından 8 kez üst üste ' Dünya'nın En İyi Kültür-Sanat Festivali' ödülü alan Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel 100 ülkeden kültür elçilerin bir araya geldiği programda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür Sanat Festivali'nin açılışı Taksim Meydanı'nda görsel bir şölen ile gerçekleştirildi. Dünyanın dört bir yanından festivale katılan ülkelerin geleneksel ve renkli kostümlü kültür elçileri bu yıl da Taksim Meydanı'nda unutulmaz anlar yaşattı. Tüm dünyaya barış ve sevgi mesajlarının verildiği törende Brezilya, Meksika, Hollanda, Azerbaycan, Türkmenistan, Hollanda, Bulgaristan, Macaristan, Japonya, Çin, Pakistan, Güney Kore ve Hindistan gibi 100 ülke renkli ulusal folklorik kıyafetleri ve kendilerine has müzikleriyle Taksim'de ülke bayraklarıyla festivalde yer aldı.

Katılımcı ülkelerin dans gruplarının kendi oyunlarını sergilediği program Büyükçekmece Kültür Sanat Festivali komitesinin Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla devam etti. Ardından Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün açılış konuşması yaptı.

"100 ÜLKE, TEMSİLİ OLARAK BURADA BAYRAKLARIYLA İSTANBUL HALKIMIZI SELAMLIYOR"

Dr. Hasan Akgün konuşmasında, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Uluslararası Büyükçekmece İstanbul Kültür ve Sanat Festivali'nin 24'üncüsünü bugün burada icra etmeye başladık. Bir yıl önce çalışmalara başladığımızda Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında dünyada ilk defa bir festivalde 100 ayrı ülkenin katılımını görmek amacıyla yola çıktık. UNESCO'ya Dünya Festivaller Birliği'ne bunu yazdık ve bugün Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde 100 ülke, temsili olarak burada bayraklarıyla İstanbul halkımızı selamlıyor ve sizleri Büyükçekmece'deki kültür ve sanat ziyafetine davet ediyor. Biraz önce saygı duruşunda bulunup, Atamıza saygımızı sunduk ve çelengimizi koyduk. Saygı duruşu; öncelikle Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı adınaydı. Fakat burada yüz ülkeden yaklaşık 1600 sanat elçisi var. Bu bağlamda gerçekleştirdiğimiz saygı duruşu festivale katılan 100 ülke ve diğer ülkelerde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden bütün dünya insanları içindir. Hepsine yüce Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"FESTİVALİMİZ KÜLTÜRLERİN SEVGİYLE KUCAKLAŞTIĞI BİR BARIŞ FESTİVALİDİR"

Festival kapsamında birçok kültürün kaynaşacağını vurgulayan Dr. Akgün, şenlikte yapılacak etkinlikler hakkında şu bilgileri verdi:

"Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali aynı zamanda burada gördüğünüz gibi kültürlerin sevgiyle kucaklaştığı, kaynaştığı bir barış festivaldir. 24'üncü Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'ni bugüne kadar büyüterek bir dünya festivali yapmanın mutluluğu içerisindeyiz. 31 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'dan itibaren Büyükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü üzerinde muhteşem bir açılış gerçekleşecek. Herkesi, açılışa ve ondan sonraki 5 gün boyunca 100 ülkenin kültür sanat elçilerinin ortaya koyacakları gösterileri izlemeye davet ediyorum. El sanatları atölyelerindeki çalışmaları, zanaatkarların ortaya koyduğu muhteşem görüntüleri, 5800 fotoğraf sanatçısının yarışması sonucu ortaya çıkan fotoğrafları, çocuklar için kukla şenliklerini ve diğer aktiviteleri görmeleri için İstanbul halkımızı Büyükçekmece'ye davet ediyorum."