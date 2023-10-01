Uluslararası Homeros Edebiyat/Sanat Festivali İkinci Gününde İlber Ortaylı ve Metin Uca Söyleşisiyle Damga Vurdu

Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Homeros Edebiyat/Sanat Festivali'nin ikinci gününde ünlü Tarihçi-Yazar İlber Ortaylı ve sunucu Metin Uca'nın söyleşisi büyük ilgi gördü. Festival kapsamında birçok etkinlik gerçekleştirildi ve özgün müziğin önemli isimlerinden Mikail Aslan konser verdi. Başkan Serdar Sandal, sanata ve sanatçıya sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.

Bayraklı Belediyesinin sanat yaşamına kazandırdığı Uluslararası Homeros Edebiyat/Sanat Festivali'nin ikinci gününe ünlü Tarihçi-Yazar İlber Ortaylı ve sunucu Metin Uca söyleşisi damga vurgu. Tepekule Kongre Merkezi Anadolu Salonu ziyaretçi akınına uğradı. Günün sonunda özgün müziğin önemli isimlerinden Mikail Aslan, Bayraklılılara konser verdi. Başkan Serdar Sandal, "Festivalimizle birlikte gördük ki; bizim Atatürk çizgisinden sapmayan sanatçılarımız, edebiyatçılarımız olduğu sürece kimse bileğimizi bükemez, kimse bizi istemediğimiz yerlere sürükleyemez. O nedenle sanata ve sanatçıya sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Bayraklı Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Uluslararası Homeros Edebiyat/Sanat Festivali, ikinci gününde de birbirinden güzel etkinliklere ve onlarca yerli ve yabancı sanatçıya ev sahipliği yaptı. Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'ndeki etkinlikler öncesinde küratörlüğünü Hatice Aydoğan'ın yaptığı '40 Ressam 40 Homer' resim sergisi beğeniye sunuldu. Açılış kurdelesini Başkan Sandal, eşi Aylin Sandal, oğlu Yağız Sandal, sanatçılar, davetliler ve sanatseverler birlikte kesti.

DOLU DOLU ETKİNLİK PROGRAMI

İkinci günün açılış programında A Capella Boğaziçi Müzik Topluluğu sahne aldı. Salonda bulunanlar Anadolu'nun farklı yörelerine ait şarkılarla keyifli anlar geçirdi. Haydar Ergülen, Marius Chelaru, Bill Wolak başta olmak üzere onlarca yerli ve yabancı şair şiirlerini seslendirdi. Prof. Dr. Cumhur Tanrıöver, Prof. Dr. Onur Bilge Kula ve Gazeteci Nedim Atilla 'Geçmişten Geleceğimize Homeros' isimli söyleşi gerçekleştirdi. Ünlü Oyuncu Altan Gördüm, Tomris Çetinel ve Semih Çelenk ise 'Anılar Koridorunda Tiyatro' söyleşisi ile seyirci karşısına çıktı. Usta yazar Nedim Gürsel de 'Türk Romanında Akdeniz Duyarlığı'nı konuklarla paylaştı. Gülcan Altan ve Orhan Aydın ise 'Unutma Bizi' adlı tiyatro oyununu sergiledi.

İLBER ORTAYLI İZDİHAMI

Günün en özel etkinliğinde ünlü Tarihçi-Yazar İlber Ortaylı ile sunucu Metin Uca Bayraklılılarla buluştu. Salon, merdiven boşlukları dahil hınca hınç dolarken ikili, geçmişten günümüze gelen halk ozanlarının ve Homeros'un tarihsel süreç içindeki yaşam serüveni ve hikayelerinin edebiyata, kitaplara yansımalarını anlattı. Seyirciler tarafından uzun süre ayakta alkışlanan Ortaylı, "Bayraklı Belediyesinin, ülkede onca dert varken Cumhuriyetin 100'üncü yılında Homeros Festivali gibi önemli bir konuya eğilmelerini çok anlamlı buluyorum. Başkan Sandal ve emeği geçenleri kutluyorum" dedi. Günün sonunda ise özgün müziğin önemli temsilcileri 'Geniş Merdiven Grubu' ve 'Mikail Aslan' Onur Açıkhava Tiyatrosu'nda yüzlerce Bayraklılıya unutulmaz bir gece yaşattı.

FESTİVALİMİZ UZUN YILLAR DEVAM EDECEK

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Festivalimizle birlikte gördük ki; bizim Atatürk çizgisinden sapmayan sanatçılarımız, edebiyatçılarımız olduğu sürece kimse bileğimizi bükemez, kimse bizi istemediğimiz yerlere sürükleyemez. O nedenle sanata ve sanatçıya sahip çıkmaya devam edeceğiz. Uluslararası Homeros Edebiyat/Sanat Festivali bunun güvencesi olarak uzun yıllar devam edecek" dedi.