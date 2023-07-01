Uluslararası Edirne 3. Balkan Folklor Festivali Başladı

Edirne Belediyesi, Türk Bulgar Eğitim Kültür Yardımlaşma Dayanışma Derneği, Kar Amacı Gütmeyen Varna Topluluklar, Gelenekler ve Kültür Derneği ve Varna Turizm Odası iş birliğinde düzenlenen Uluslararası Edirne 3. Balkan Folklor Festivali, Türkiye ve Bulgaristan'dan, 600 kişiden oluşan 37 folklor grubunun katılımıyla başladı. Festivalde halk oyunları grupları sahne aldı ve Bulgaristan'dan gelen gruplar kendi yörelerine ait şarkılar eşliğinde folklor gösterisi sundu. Festival, yarın düzenlenecek gösterilerle devam edecek.