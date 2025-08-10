Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde 'Romeo ve Juliet' Temsili

Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde 'Romeo ve Juliet' Temsili
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 22'nci Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde, Mersin Devlet Opera ve Balesi 'Romeo ve Juliet' adlı eseri sahnelerken, festivalin büyüleyici atmosferi izleyicilere unutulmaz bir deneyim sundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOB) tarafından Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali, "Romeo ve Juliet" temsiliyle devam etti.

Türkiye İş Bankasının katkılarıyla Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde gerçekleştirilen ve köklü kültür sanat etkinliklerinden biri haline gelen festivalde, Mersin Devlet Opera ve Balesince sahnelenen bu özel yapım, Sergei Prokofiev'in güçlü müziği eşliğinde balenin zarif diliyle anlatılan unutulmaz bir aşk hikayesini izleyiciyle buluşturdu.

William Shakespeare'in aynı isimli ölümsüz eserinden uyarlanarak librettosu Medeia Magalashvili'ye, koreografisi Nugzar Magalashvili ile Medeia Magalashvili'ye ait olan bu etkileyici yapımda, Montague ve Capulet ailelerinin çatışmasında büyüyen yasak aşk sahnede hayat buldu.

Özlem Şenormanlılar, Serbülent Biçer ve Ender Üçdemir tarafından sahneye konan bu dev yapıtın dekor tasarımı Savaş Camgöz'e, kostüm tasarımı Anna Kalatozishvili'ye, ışık tasarımı da Tarı Deniz'e ait.

Aşk, tutku ve trajediyi büyüleyici şekilde sahneye taşıyan ve festivalin dramatik eserlerinden biri olan "Romeo ve Juliet", bugün saat 21.45'te yeniden sahnede olacak.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Kültür Sanat
İstanbul'da binlerce kişi Gazze'ye umut ışığı olmak için yürüdü

İstanbul Gazze için tek yürek! Binler Ayasofya'ya yürüdü
Çanakkale'de ekipler yangının ortasında kalmış! İşte dehşet anları

Ekipler alevlerin tam ortasında kalmış! Dehşet anları kameralarda
Havadan atılan yardım kutusu Gazze'de 14 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu

Gazze'de büyük acı! Yardım kutusu üzerine düştü, hayatını kaybetti
Arap Birliği, İsrail'in Gazze işgali kararı sonrası acil toplantı düzenleyecek

İsrail'in Gazze işgali kararı sonrası Arap Birliği'ndeki kritik hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Resmi plakalı araca eskort bindi' iddiası iki kişinin başını yaktı

"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.