Haberler

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Erken Kış' Filminin Gösterimi Yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

'Erken Kış' filmi, Antalya'da düzenlenen 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gösterildi. Yönetmen Özcan Alper, filmde toplumsal olayları bireysel hikayelerle birleştirerek savaşın etkilerini işlemiş. Filmin konusu, taşıyıcı annelik üzerinden trajik bir hikaye sunuyor.

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan "Erken Kış" filminin gösterimi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen festival, film gösterimleri, söyleşi ve oturumlarla devam ediyor.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda, yönetmenliğini Özcan Alper'in, senaristliğini Özcan Alper ve Uğur Aydedim'in yaptığı, oyuncular Timuçin Esen, Leyla Tanlar, Nastya Bogdanova, Umay Anadolu Kaboğlu, Murat Kılıç ve Atakan Yılmaz'ın rol aldığı "Erken Kış" filminin gösterimi sonrası söyleşi gerçekleştirildi.

Yönetmen Alper, konuşmasında, filmlerinde toplumsal olayları daha çok bireysel hikayelere indirgeyerek anlatmaya çalıştığını söyledi.

Bütün dünyada devam eden bir savaşın söz konusu olduğunu belirten Alper, "Savaşı yaşayan, kendini köksüz, yersiz ve yurtsuz hisseden insanları işlemeye çalıştık. Filmde sosyolojik olarak çok fazla olan ama dünyada çok konuşulmayan ve gün geçtikçe artan taşıyıcı anneliği işledik. Burada insan bedeninin vahşi kapitalizm tarafından nasıl sömürüldüğünü görüyoruz." dedi.

Filmde klasik bir Türk filminden ziyade Kafkasya filmi izlediklerini anlatan Alper, "Kısa sürede filmi çekmek zorundaydık, uzun bir yoldu, hava koşulları yağmurluydu." diye konuştu.

Oyuncu Leyla Tanlar, filmin çoğunun araba ve yolda çekildiğini, ilk kez izleme fırsatı bulduğunu belirtti.

Filmde Lia karakterinin hem taşıyıcı anne hem de donör olduğunu dile getiren Tanlar, "Gürcistan'da taşıyıcı annelik ajansında çalışan bir arkadaşımızla konuştuk. Türkiye'de yasak olan taşıyıcı annelik Gürcistan'da suç değil ama Lia hem taşıyıcı anne hem de donör olduğu için her iki ülkede de suç işlemiş oluyor. Bu yüzden ülkeden gitmekten başka bir çaresi kalmıyor." ifadelerini kullandı.

"Erken Kış" filminin konusu şöyle:

"İstanbul'da bir fabrika müdürü olan Ferhat ve bir banka müdürü olan Handan, Gürcü ve Ukrayna kökenli genç bir sanatçı olan Lia ile taşıyıcı annelik yoluyla çocuk sahibi olmaya karar verirler. Kızları Ada doğduktan kısa bir süre sonra, Rusya ile Ukrayna arasında savaş patlak verir. Bu nedenle Lia, Ferhat ve Handan ile İstanbul'da bir süre daha kalmak zorunda kalır. Taşıyıcı anneliğin kendisini Avrupa'ya götürecek formül olduğuna inanan Lia, Ada'dan ayrılmak istememektedir."

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Kültür Sanat
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Gece yarısı bir korkutan deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsung, Hyundai ve Nvidia'nın CEO'ları aynı masada

Masadaki 3 ismin yönettiği paranın değeri akılalmaz cinsten
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Almanya Başbakanı Merz: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

Almanya Başbakanı'ndan Erdoğan'a AB teklifi! Fikrini açık açık söyledi
En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat

En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat
Samsung, Hyundai ve Nvidia'nın CEO'ları aynı masada

Masadaki 3 ismin yönettiği paranın değeri akılalmaz cinsten
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Epilepsi hastası kadın tarlada ölü bulundu

Tarlaya gidenler, genç kadını korkunç halde buldu
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
Bahis skandalında deprem etkisi yaratacak iddia: Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış

Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış
Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ına büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...

Leman'a büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...
Trafikte akrobatik hareketler yapanlar yandı! Cezası artırılıyor

Trafikte bunu yapanlar yandı! Cezası artırılıyor
'Çatlı' filminin çekimleri Budapeşte'de başladı! İşte setten ilk kareler

Merakla beklenen filmin çekimleri başladı! İşte setten ilk kareler
MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı

MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.