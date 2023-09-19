Uluslararası 10. Sarıyer Edebiyat Günleri Başlıyor

Haber- GAYE ŞEYMA CAN/ Kamera- SADIK KARAKULOĞLU

İstanbul Sarıyer Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası 10. Sarıyer Edebiyat Günleri, yarın başlıyor. 24 Eylül'e kadar devam edecek etkinlikte bu yılkı "Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü", Ayfer Tunç'a verilecek. Etkinliğin bu yılki "onur konuğu" ise Müjdat Gezen olacak. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç etkinlikle ilgili "Sarıyer Edebiyat Günleri bu sene uluslararası bir boyut kazandı" dedi.

İstanbul Sarıyer Belediyesi'nin düzenlediği "Sarıyer Edebiyat Günleri" etkinliği yarın başlayacak. 5 gün sürecek ve 300 yazar, 32 yayınevinin katılımıyla gerçekleşecek etkinlik, birçok şair, gazeteci, akademisyen, müzisyen ve oyuncuyu ağırlayacak. Şiir ve müzik eşliğinde Boğaz turlarının yapılacağı programda bu yıl çocuklar için yine "Masal çadırı" kurulacak. Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü'nün Ayfer Tunç'a verileceği etkinliğin bu yıl ki "onur konuğu" ise Müjdat Gezen olacak. Boğaz'da edebiyat keyfinin yaşanacağı Uluslararası 10. Sarıyer Edebiyat Günleri, Barabar konseriyle sona erecek.

Etkinlikle ilgili Anka Haber Ajansı'na konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç şu bilgileri verdi:

" BU YIL ONUR KONUĞUMUZ MÜJDAT GEZEN OLACAK"

"Sarıyer Edebiyat Günleri bir kimlik kazandı. 300 yazar, 32 yayınevi beş gün içinde burada hizmet verecekler, okuyucuyla buluşacaklar ama bunun yanında söyleşiler var. Müjdat Gezen, Ayfer, Tunç, Emre, Kongar, Ahmet, Ümit, Buğra Gürsoy, Ayşe Kulin, Barış Muslu, Latife Tekin, Oğuzhan Uğur gibi söyleşiler var. Sadece bir kitap fuarı değil, Sunay Akın Gösterisi var aynı şekilde. Şehir teknemiz var. Özellikle şiiri seven insanların üstadlarla beraber açılması yaklaşık 800 kişi falan oluyor teknede. 2 saat boyunca Boğaz'da şiirler okunuyor ve o üstatların şiirleri bittikten sonra şiiri olanlar kendi şiirlerinde okuyabiliyorlar. Bu sene geçmiş dönemlerden farklı bir taraf var. Uluslararası boyut kazandı bu sene. Şiir hatlarında yine bir teknemiz Kadıköy'den, Beşiktaş'tan insanları alıp buraya, alana getirecek. Tabii o arada Şehir Hatları gibi şiirler okunacak teknede. Bu sene onur konuğumuz Müjdat Gezen alacak. Beyaz Martı Onur Ödülü de bu sene Ayfer Tunç'a verilecek.

"KONSERLER, SERGİLER VAR"

Konserler var akşamları belli bir saatte. İşte bu senenin sanatçıları İlyas Yalçıntaş, Onure Erol, Şenay Lambaoğlu, Ali Aysun Kocatepe ve Barabart konseri olacak. Çocuklar için 'Masal çadırı' var. Avusturya Başkonsolosluğu Kültür Ofisi iş birliğiyle dünya yazarı sergisi var. ve bunun yanında da yaklaşık 150 civarında masada el ürünlerin yapıldığı sergiler var. Bunlar bizim mikro kredi kullanarak el sanatı yapan üyelerimiz ve onların sergileri var.

"AECHEN'IN EN PRESTİJLİ BÖLGESİNDE BİR MEYDANA SARIYER'İN ADI VERİLDİ"

Almanya Aachen kentiyle bizim kardeşliğimiz var ve bu sene 10. yıl. Burada onun da sergilemesi olacak. 10. yıl kutlaması sırasında Aachen'ın en prestijli bölgesinde bir meydana Sarıyer Meydanı adı verdiler. Bizim Kefeli Köy meydanını da aynı şekilde şu anda Büyükşehir'de onayda bekliyor, Aachen Meydanı yapacağız. Prgoramımız yarın 14.00'da başlıyor, pazar akşamına kadar devam edecek. ve dediğim gibi heyecan yaşıyoruz şu anda. İnanılmaz bir yoğun gayret var, hazırlıklar devam ediyor."

USTA İSİMLER BİR ARADA

Edebiyat Günleri ünlü oyuncuları bir araya getirecek. Yurdaer Okur ve Kerem Fırtına'nın şiir teknesi ve şiir hatlarında okuyucusuyla buluşacağı ilk günde Oğuzhan Uğur da söyleşi düzenleyecek. Pelin Özer ve Latife Tekin'in, "Yazı-beden-doğa" sohbetinin sonrasında ilk gün İlyas Yalçıntaş'ın şarkılarıyla sona erecek.

BİRÇOK ŞAİR VE YAZAR İMZA GÜNÜNE KATILACAK

Etkinlikte; LatifeTekin, Ayşe Kulin, İnci Aral, Buğra Gülsoy, Ahmet Ümit, Atilla Dorsay, Barış Terkoğlu, Timur Soykan, Murat Ağırel, Emre Kongar, İsmail Arı, Zülal Kalkandelen, Özge Özberk, M. Barış Muslu, A. Celal Binzet, Nilgün Ilgaz, Yavuz Ekinci, Kemal Varol, Sunay Akın, Kerem Fırtına, Aytül Akal, İhsan Eliaçık, Zümra Atalay, Işık Öğütçü, Pelin Batu, Nazım Alpman, Musa Ağacık ve Adnan Özyalçıner ve birbirinden farklı usta isim edebiyatseverler için imza günü düzenleyecek.

ÖYKÜLER ÖDÜLLERLE BULUŞACAK

İmza günleri, söyleşiler, şiir teknesi, şiir hatları, sergi ve konserlerle renklenecek etkinlikler kapsamında düzenlenen "Fakir Baykurt Öykü Yarışması"nda ise ortaokul, lise ve yetişkin kategorisinde dereceye giren katılımcılar ödüllerine kavuşacak.