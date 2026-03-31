Tuzla Palas Gölü'nde yıllar sonra yeniden allı turnaların sesi duyuldu

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesindeki Tuzla Palas Gölü, son yağışlarla genişleyerek flamingoların bölgeye yeniden dönmesine ev sahipliği yapıyor. 40 yıl aradan sonra göle gelen flamingolar, doğal hayatın canlandığını gösteriyor.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi sınırlarında bulunan ve son aylarda etkili olan yağışlarla yüzey alanı genişleyen Tuzla Palas Gölü'nde yıllar sonra flamingolar görülmeye başlandı.

Kesin korunacak hassas alanlar arasındaki Tuzla Palas Gölü'nün yüzey alanı, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü verilerine göre bölgedeki etkili kar ve yağmurun ardından 30 kilometrekareye yükseldi.

Biyolojik zenginliğiyle dikkati çeken, birçok kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkanı sağlayan göl, su seviyesinin artmasıyla Anadolu'da "allı turna" olarak bilinen flamingolara uzun yıllar sonra yeniden ev sahipliği yapmaya başladı.

Göç yolu üzerinde olması nedeniyle 213 kuş türünün yaşadığı tespit edilen alanda, genellikle flamingo, angut, turna, fiyu, çamurcun, küçük cılbıt, kumkuşu, kızılkumkuşu, dövüşkenkuş, akkanatlı sumru, batak düdükçünü, dere düdükçünü ve yeşilbacak gibi türler gözlemlenebiliyor.

"Flamingolar bu yıla kadar bizim için bir efsaneydi"

Palaslılar Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Özdemir, AA muhabirine, flamingoların 40 yılı aşkın sürenin ardından Tuzla Palas Gölü'ne gelmesinin bölgede doğal hayatın yeniden canlandığını gösterdiğini söyledi.

Bölgede daha önce hiç flamingo görmediğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Yıllardır dedelerimizden ve babalarımızdan dinlediğimiz, daha önce hiç görmediğimiz için bundan sonra göremeyeceğimizi düşündüğümüz, bir efsane sandığımız, aşkın, güzelliğin, zarafetin sembolü flamingoları görme imkanı bulduk. Flamingolar bu yıla kadar bizim için bir efsaneydi çünkü burada flamingo olduğunu bize büyüklerimiz söylerdi. 40 yıldır havzada yaşanan su sıkıntısı nedeniyle gelmeyen flamingolar bu sene buraya akın etti. Bu da havzanın 40 yıl önceki ekosistemine yeniden kavuştuğunun bir göstergesi. Flamingoların beslenme alanlarının genişlemiş olmasından dolayı yıllar sonra onları burada misafir ediyoruz."

Özdemir, yöre halkı olarak flamingoların bölgede daha çok vakit geçirebilmeleri için çaba gösterdiklerini, havzaya ulaşamayan suları kendi imkanlarıyla kanallar açarak göle getirdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı

Merkez Bankası Başkanı Karahan "altın" iddialarını doğruladı
Bahçeli'den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur

Tehlikeye dikkat çekti! Bahçeli'den hükümete acil çağrı
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
Manisa'da aile katliamı! Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü

Aile katliamı! Eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Genç kadını öldüresiye dövüp tecavüz etti

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü
Mardin'de dikkat çeken hareketlilik! NATO konvoyu böyle görüntülendi

Savaş sürerken Mardin'de dikkat çeken hareketlilik
Trump'ın polisini bayıltana kadar dövdüler

Nefret büyüyor! Trump'ın prensini bayılana kadar dövdüler
Görüntüye tepki yağıyor! A Milli Takım'ın oteline böyle saldırdılar

İnsan insana bunu yapar mı? A Milli Takım'ın oteline böyle saldırdılar
Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Genç kadını öldüresiye dövüp tecavüz etti

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü
3-5 takipçi kazanınca nişanlısını bir çırpıda sildi

3-5 takipçi kazanınca ilk olarak bakın kimi sildi
İsrailli vekiller, Filistinli mahkumlara yönelik idam yasasını küstahça kutladı

Dünyayı ayağa kaldıran yasayı böyle kutladılar