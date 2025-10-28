Tuzla'nın Yeni Kültür ve Sanat Merkezi 'Tuzla Yaşam Aydınlı' Açılıyor

TUZLA Belediyesi'nin yeni kültür, sanat ve sosyal yaşam merkezi ' Tuzla Yaşam Aydınlı', Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla, Cumhuriyetin 102'nci yılı olan 29 Ekim Çarşamba günü hizmete açılıyor.

Tuzla Belediyesi, Cumhuriyetin 102'nci yılında ilçeye ' Tuzla Yaşam Aydınlı' kültür, sanat ve sosyal yaşam merkezi kazandırıyor.

Belediyeden yapılan bilgilendirmede seçim sonrasında yüzde 40 inşaat seviyesinde devralınan projenin Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, önderliğinde kısa sürede tamamlandığı belirtildi.

Yeni haliyle merkezin, sadece Aydınlı Mahallesi'nin değil, tüm ilçenin sosyal, kültürel ve sanatsal yaşamına yeni bir dinamizm kazandırması hedefleniyor.

Belediyeden yapılan bilgilendirmenin devamında şu ifadelere yer verildi:

"Tuzla Yaşam Aydınlı; Tuzla Mekan, Akademi Bebek, Akademi Çocuk, Akademi Kadın, Kütüphane, Nikah Salonu, Tuzla Kent Tiyatrosu, Sergi Salonu, Tuzla İletişim Merkezi ve vezne gibi birçok birimi bünyesinde barındırıyor. Bu alanlarla birlikte merkez, her yaştan bireyin bir araya gelip öğrenebileceği, üretebileceği ve keyifli vakit geçirebileceği çok yönlü bir yaşam kompleksi olarak tasarlandı.

"Merkez, Tuzla Mekan, kafe ve okuma alanlarıyla sosyal buluşma noktası oluştururken, Akademi Bebek ve Akademi Çocuk, erken çocukluk ve gelişim odaklı eğitim atölyelerine ev sahipliği yapacak. Akademi Kadın birimi, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını destekleyecek programlar sunacak. Kent Tiyatrosu ve Sergi Salonu ise kentin kültür ve sanat kimliğini güçlendirecek etkinliklere ev sahipliği yapacak."

CUMHURİYETİN 102'NCİ YILINDA ANLAMLI AÇILIŞ

Tuzla Yaşam Aydınlı'nın açılışı, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 29 Ekim Çarşamba günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra çok sayıda davetli ve vatandaşın katılması bekleniyor.

Cumhuriyet coşkusu, aynı gün saat 20.30'da Tuzla Sahil Tören Alanı'nda gerçekleşecek Zeynep Bastık konseriyle devam edecek.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, projenin tamamlanmasının ilçeye kazandırılmış önemli bir değer olduğunu belirterek "Cumhuriyetin 102. yılında, Tuzla'nın kültür ve sanat yaşamına kalıcı bir eser armağan etmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.