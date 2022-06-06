Türkiye'nin tek tahta çivili ayakkabı üreten ustası zamana direniyor - Haberler

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Türkiye'nin tek tahta çivili ayakkabı üreten ustası zamana direniyor

İhlas Haber Ajansı - Hasan Eryılmaz - Kültür Sanat
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Türkiye'nin tek tahta çivili ayakkabı üreten ustası zamana direniyorMALATYA Malatya'nın Arapgir ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki ayakkabı ustası Erol Hakan 55 yıldır tahta çividen ayakkabı üretiyor.

Türkiye'nin tek tahta çivili ayakkabı üreten ustası zamana direniyor

MALATYA Malatya'nın Arapgir ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki ayakkabı ustası Erol Hakan 55 yıldır tahta çividen ayakkabı üretiyor. Türkiye'de mesleğin son temsilcisi olan Erol ustailerleyen yaşına rağmenmesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Arapgir ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki ayakkabı ustası Erol Hakan babasından öğrendiği tahta çividen ayakkabı üretimini 55 yıldır sürdürüyor. Sağlığı el verdiği müddetçe mesleği sürdürmekte kararlı olduğunu belirten Erol Hakan," Babamdan öğrendim 55 yıldır tahta çividen ayakkabı imalatı yapıyorum. Tahta çivili ayakkabı üretimi, dikiş makineleri güçlü yapıştırıcılar olmadan 70-80 yıl önce Türkiye'de yapılan bir işkoluydu biz hala devam ettiriyoruz. Şuanda Türkiye'de tahta çivi ile ayakkabı üreten tek kişiyim Arapgir'de bir kültürü temsil ediyoruz. Sağlığımız el verdiği müddetçe de bu işi devam ettireceğiz" dedi

Tahta çiviler yurtdışından geliyor

Tahta çivileri Almanya'dan getirttiklerini kaydeden Erol Hakan," Çivileri Almanya'dan getiriyoruz. Önceden Türkiye'de imal ediliyordu, bu işi yapan çoktu imalatı yapılıyordu. Makineleşme ve güçlü yapıştırıcılar çıkınca fabrikalar kapandı" ifadelerini kullandı

Çırak yetişmiyor

Ürettikleri ayakkabıları yurtdışına da gönderdiklerini ifade eden Erol Hakan," Tüm unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından olduğu gibi bizim işte de çırak bulamıyoruz. Kimse gelmiyor, çırak yetişmiyor bu işte bizimle bitecek herhalde" diye konuştu

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Kültür Sanat

Almanya Malatya Arapgir Türkiye Kültür Sanat Haberler

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