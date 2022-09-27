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Türkiye'nin en büyük Atatürk kütüphanesi Ataşehir'de

Kültür Sanat Haberleri

Türkiye'nin en büyük Atatürk kütüphanesi Ataşehir'de Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi Türkiye'nin en büyük Atatürk Kütüphanesi'nin yapımına başladıklarını İstanbullulara müjdeledi.

Türkiye'nin en büyük Atatürk kütüphanesi Ataşehir'de

İSTANBUL - Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi Türkiye'nin en büyük Atatürk Kütüphanesi'nin yapımına başladıklarını İstanbullulara müjdeledi.

Ataşehir'e yeni bir kütüphane daha kazandırılıyor. Bin 672 metrekarelik alanda, 667 metrekare oturumlu, 4 kattan oluşan toplam 3 bin 249 metrekare yapı alanına sahip Gönüllü Hizmet Vakfı Atatürk Kütüphanesi'nin 2023 yılı içerisinde hizmete açılması planlanıyor.

İçerenköy Mahallesi, su deposu mevkiinde yapımına başlanan Atatürk Kütüphanesi'nde; Atatürk kitaplığı, sergi salonu, etüt ve çalışma alanları, kayıt stüdyoları ile dijital kütüphane yer alacak.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Türkiye'de, Atatürk ile ilgili bulanamayan her kitap yeni hizmet merkezimizden temin edilebilecek. İşte bu yüzden Atatürk Kütüphanesi gelecek nesillerimize bırakacağımız en anlamlı miraslarımız arasında yer alacak. Bizler Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhuriyetin değerlerinden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Atatürk'ün bize gösterdiği yolda, Cumhuriyet'in ışığında, aydınlık yarınlara yurttaşlarımızla birlikte yürüyeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Elyesa Karatepe - Kültür Sanat

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