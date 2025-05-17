Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 5. yılı Manisa'da başladı

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 5. yılı Manisa'da başladı
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Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 5. yılı Manisa'da başladı
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Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Avrupa Festivaller Birliği üyesi olan Türkiye Kültür Yolu Festivali, 5. yılında 7 bölge ve 20 şehirde düzenlenerek kültür ve sanatı ülke genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor. Festivalin bu yılki yeni duraklarından biri olan Manisa, 9 gün sürecek etkinliklerle Türkiye'nin kültür sanat haritasına eklendi.

Manisa'daki açılış törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanı, yaptığı konuşmada Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 2021 yılında İstanbul Beyoğlu'nda başladığını hatırlatarak, "O gün verdiğimiz bir söz vardı. Bu ilk adım, ülkemizin her bölgesine ulaşacak demiştik. Bugün bu sözü yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"SANATIN BÜTÜN DALLARININ HALKIMIZLA KUCAKLAŞTIĞI BİR MARKA DEĞER YARATTIK"

Festivalin temel amacının Türkiye'nin tarihini, kültürünü ve sanatını korumak, desteklemek ve geniş kitlelerle buluşturmak olduğunu vurgulayan Bakan, beş yıl içinde milyonlarca vatandaşın bu festivaller aracılığıyla sanatla ve kültürle buluştuğunu belirtti. Elitist anlayışlardan uzak, toplumun her kesimine hitap eden bir yapı oluşturduklarını dile getiren Bakan, "Sanatın bütün dallarının halkımızla kucaklaştığı bir marka değer yarattık" dedi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 5. yılı Manisa'da başladı

Bu yıl Mardin, Malatya ve Kayseri'nin yanı sıra Manisa da festival şehirleri arasında yerini aldı. Bakan, "Manisa'nın tarihî ve kültürel mirası Türkiye Kültür Yolu Festivali markasına eşsiz bir değer katacaktır. Biz de bu güzel şehri kültür ve sanatla bezeyerek bunun karşılığını vermek istiyoruz" şeklinde konuştu.

33 FARKLI NOKTADA 520 ETKİNLİK

Festival kapsamında Manisa'da 33 farklı noktada, 520 etkinlik gerçekleştirilecek. Programda konserler, opera ve tiyatro temsilleri, film gösterimleri, sergi ve söyleşiler, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve çalıştaylar yer alacak. Geleneksel sanatlardan dijital uygulamalara kadar geniş bir yelpazede hazırlanan bu etkinlikler, katılımcılara sanatla iç içe bir deneyim sunacak.

Kültür ve Turizm Bakanı, tüm Manisalıları ve sanatseverleri festivalin aktif bir parçası olmaya davet ederek, "Bu festivali izleyen değil, deneyimleyen ve birlikte üreten bir kitleyle daha anlamlı hale getireceğiz" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Kültür Sanat
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