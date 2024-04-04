Türker İnanoğlu son yolculuğuna uğurlandı! Gülşen Bubikoğlu ve İlyas Salman'ın diyaloğu dikkat çekti

Türk sinemasının 'Bay Sinema'sı olarak nam salan ünlü yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu, rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 87 yaşında hayatını kaybetti. İnanoğlu için ilk tören TİM Show Center'da yapıldı. Törenin ardından İnanoğlu için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Törene katılan İlyas Salman ile Gülşen Bubikoğlu arasındaki diyalog dikkat çekti.

"İNANOĞLU AZ HİZMET ETMEDİ, EMEĞİ BÜYÜK"

Taziye için yanına gelen usta oyuncu İlyas Salman'ı gören Gülşen Bubikoğlu,"Ne kadar boş değil mi hemen bir anda yok oluveriyorsun?" dedi. İlyas Salman ise yaşadığı üzüntüden bahsederek "Sanat ölümü korkutmak içindir. Az hizmet vermedi insan emeği kadar büyüktür" karşılığını verdi. 50 yıllık eşinin ölümüyle yıkılan Bubikoğlu da "Doğru söylüyorsun çok teşekkür ederim geldiğin için, kendine iyi bak" diyerek taziyeleri kabul etti.

TÖREN DÜZENLENDİ

Türker İnanoğlu için sabah TİM Show Center'da tören düzenlendi. Törende İlker İnanoğlu, Zeynep İnanoğlu Özdemir, Cem Yılmaz, Ali Sunal ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gibi isimler konuşma yaptı. Törene aile üyelerinin yanı sıra Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, oyuncular Sumru Yavrucuk, Zafer Ergin, Kerem Alışık, Şevket Çoruh, Müjdat Gezen, iş adamı Ali Koç ve sinemanın emektar isimleri katıldı.

İnanoğlu bugün öğle namazını müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kanlıca'da aile mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.