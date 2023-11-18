Türkan Şoray'a Kırgızistan'da Dünya sinemasına katkı ödülü

Kırgızistan'da düzenlenen Bişkek Uluslararası Film Festivali'nde Türkan Şoray'a Dünya Sinemasına Katkı Ödülü takdim edildi. Şoray, törende Selvi Boylum Al Yazmalım'ın yaratıcısı Cengiz Aytmatov'un memleketine 45 yıl aradan sonra tekrar geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Kırgızistan'da düzenlenen Bişkek Uluslararası Film Festivali'nde Türkan Şoray'a Dünya Sinemasına Katkı Ödülü takdim edildi. Şoray, törende Selvi Boylum Al Yazmalım'ın yaratıcısı Cengiz Aytmatov'un memleketine 45 yıl aradan sonra tekrar geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Kırgızistan'da ilki düzenlenen Bişkek Uluslararası Film Festivali'nde Yeşilçam'ın sevilen ismi Türkan Şoray'a "Dünya sinemasına katkı" ödülü takdim edildi.

YILLAR ÖNCE SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM GALASINA KATILMIŞTI

Yıllar önce Kırgızistan'a Aytmatov'un eserinden uyarlanan Selvi Boylu Al Yazmalım filminin galası için geldiğini hatırlatan Şoray, "Aytmatov evinde ağırladı, kımız ikram etti. Tanrı Dağlarına çıkardı, otağ kurdu, yerlerde oturduk, tepsilerde etler geldi. Tekrar gelmiş olmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.