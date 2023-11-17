- Türkan Şoray'a Kırgızistan'da "Dünya sinemasına katkı" ödülü

BİŞKEK - Kırgızistan'da ilki düzenlenen Bişkek Uluslararası Film Festivali'nde Yeşilçam'ın sevilen ismi Türkan Şoray'a "Dünya sinemasına katkı" ödülü takdim edildi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türkiye'nin konuk ülke olarak katıldığı 1. Bişkek Uluslararası Film Festivali başladı. Toktogul Satılganov Milli Filarmonisi'nde düzenlenen festivalin açılış törenine Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Bişkek Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliyev, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Altınbek Maksütov'un yanı sıra Kırgızistan, Türkiye ve diğer ülkelerden sinema sanatçıları, yönetmenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende Kırgızistanlı yazar Cengiz Aytmatov'un unutulmaz eserinden uyarlama "Selvi Boylu Al Yazmalım" filminin başrol oyuncusu, Yeşilçam'ın Sultanı lakaplı Türkan Şoray da onur konuğu olarak yer aldı.

Türkan Şoray'a törende, "Dünya sinemasına katkı" ödülü takdim edilirken, Şoray'a ödülünü Bişkek Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliyev takdim etti. Şoray törende yaptığı konuşmada, bu toprakların yetiştirdiği dünya çapında sevilen yazar Cengiz Aytmatov'un memleketine 45 yıl aradan sonra tekrar geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Yıllar önce Kırgızistan'a Aytmatov'un eserinden uyarlanan "Selvi Boylu Al Yazmalım" filminin galası için geldiğini hatırlatan Şoray, "Aytmatov evinde ağırladı, kımız ikram etti. Tanrı Dağlarına çıkardı, otağ kurdu, yerlerde oturduk, tepsilerde etler geldi. Tekrar gelmiş olmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında festivalin hayırlı olmasını dileyen Şoray, "Kırgız meslektaşlarımı yürekten kutluyorum, onlara başarılar diliyorum. Burada Türk sineması meslektaşlarımı da görüyorum. Onlara da yürekten sevgilerimi iletiyorum. Festival bol bol seyircisiyle olsun. Kırgız halkının ne kadar sanatkar olduğunu biliyorum. Bu festival çok başarılı olsun, yıllarca sürsün diyorum" dedi.

Festivalin Jüri Başkanı sinema Yönetmeni Semi Kaplanoğlu da, Kırgızistan'da olmaktan çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Bugün hayatımda ilk okuduğum yazarlardan Cengiz Aytmatov'un ruhu şad olsun. Onun makamını ziyaret ettik" şeklinde konuştu.

Filistin'deki halkın soykırıma uğradığını vurgulayan Kaplanoğlu, "Dualarınız onlarla beraber olsun" ifadelerini kullandı.

Ödül fonu yaklaşık 33 bin 600 dolar olan festival, 22 Kasım'a kadar sürecek. Jüri tarafından seçilen en iyi filmlere ödülleri takdim edilecek. Ayrıca Bişkek Uluslararası Film Festivali çerçevesinde yarın Türk Film Günleri etkinliğinin açılışı yapılacak.