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Türk Sinemasında Telif Hakkı Sorunu Sempozyumda Ele Alınacak

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Sinema endüstrisinde telif hakları sorunları sempozyum masasına yatacak. Telif Hakları Derneği'nce Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın önemli katkıları, Doğuş Üniversitesi iş birliği ile düzenlenecek 4. Telif Hakları Sempozyumu' bu yıl 'Sinema Endüstrisinde Telif Hakları' temasıyla gerçekleşecek. 29-30 Kasım'da İstanbul'da gerçekleşecek sempozyumda bildiri sunmak isteyenler için ise başvurular başladı. Bildiri özeti gönderimi ve konferans katılımı için son başvuru tarihi 2 Eylül 2024 olarak açıklandı

Sinema endüstrisinde telif hakları sorunları sempozyum masasına yatıyor. 'Telif hakkı kul hakkı' şiarıyla yola çıkan Telif Hakları Derneği'nce düzenlenen 'Telif Hakları Sempozyumu'nun dördüncüsü 29-30 Kasım 2024 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın önemli katkıları, Doğuş Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleşen sempozyum bu sene 'Sinema Endüstrisinde Telif Hakları' temasıyla yapılacak, sinemacıların yaşadığı telif sorunları ve çözüm arayışları gün yüzüne çıkacak.

BAŞVURU İÇİN SON TARİH 2 EYLÜL

Sempozyumda bildiri sunmak isteyen sinemacılar, akademisyenler, araştırmacılar, hukukçular ve sektör uzmanları için başvurular 4 Haziran'da başladı. Sempozyum bildiri özeti gönderimi ve konferans katılımı için son başvuru tarihi 2 Eylül olacak, sonuçlar 23 Eylül'de açıklanacak. Bildiriler Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ela Karatay'ın 'ekaratay@dogus.edu.tr' mailine gönderilebilecek, detaylı bilgiler derneğin 'telifhaklarisempozyumu.org' internet sitesinden incelenebilecek.

DAHA ÖNCE YAYIMLANMAMIŞ/SUNULMAMIŞ BİLDİRİLER ARANIYOR

Başvuru için 250-350 kelimeden oluşan kısa bildirim özetinin iletişim bilgisiyle birlikte gönderilmesi gerekiyor. Tam metinlerin için süre ise en geç 28 Ekim 2024 olacak. Bildiri tam metinleri etkinlik sonrası sempozyum bildirileri kitabı olarakda ayrıca yayımlanacak. Bildiri çalışması akademik olarak özgün ve daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış/sunulmamış ve yayımlanmak/sunulmak üzere başka bir dergiye ya da etkinliğe gönderilmemiş olması şartı aranıyor. Her araştırmacı yalnızca bir bildiri ile sempozyuma katılım sağlayabilecek. Yüksek lisans/doktora tezlerinden üretilen bildirilerde danışman öğretim üyesi en fazla üç farklı bildiride ilgili öğrencisiyle katılım sağlayabilecek. Kabul edilen bildiriler sonrası kurumlara verilmek üzere talep edilecek olan sempozyum davet yazıları DOÜ Hukuk Fakültesi Sekreterliği aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecek.

Türk Sinemasında Telif Hakkı Sorunu Sempozyumda Ele Alınacak

TELİF HAKLARI SEMPOZYUMU HAKKINDA

Kültür ve sanat hayatımızın gelişmesine ve bu alanın bir endüstri halini almasına katkı sağlamak, kültür sanat sektöründeki telif hakkı problemlerine ışık tutarak yasa yapıcıların dikkatine sunmak amacıyla düzenlenen Telif Hakları Sempozyumu'nun ilki Cafer Vayni'nin kurucusu ve başkanı olduğu Telif Hakları Derneğince 2019 yılında 'Dijital Alanda Telif Hakları' temasıyla yapıldı.

2'si 'Ulusal Kültür Endüstrisi ve Telif Hakları Sempozyumu' adıyla 25-26 Kasım 2022'de düzenlenen sempozyumun 3'üncüsü ise 8-9 Aralık 2023 tarihinde 'Müzik Endüstrisinde Telif Hakları' temasıyla gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın önemli katkılarıyla gerçekleşen sempozyumların çıktıları ise kitap haline getirilerek ilgililerin, kurumların ve yasa yapıcıların dikkatine sunuldu.

SEMPOZYUM BİLİM KURULU:

Prof. Dr. Turgut ÖZKAN, Doğuş Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mustafa Alper GÜMÜŞ, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mehmet GENÇ, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Abdullah DİNÇKOL, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Hamide ZAFER, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Tekin MEMİŞ, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Fülürya YUSUFOĞLU, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Canan KÜÇÜKALİ, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Cahit SULUK, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Eda ÇATAKLAR, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Sami Özgür MEMİŞOĞLU, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Cansu TOPAL, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Hande DENİZ, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Cannur Ercan ÇATAKLI, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Turgut ÖZKAN, Doğuş Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mustafa Alper GÜMÜŞ, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mehmet GENÇ, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Abdullah DİNÇKOL, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Hamide ZAFER, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Kadir CANATAN, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Süleyman DOĞAN, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi,

Prof. Dr. Abdülkadir EMEKSİZ, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Prof. Dr. Cemal ZEHİR, Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Muhammed KURULAY, Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi

Doç. Dr. Canan KÜÇÜKALİ, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Cahit SULUK, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Nermin Özcan ÖZER, Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Sami Özgür MEMİŞOĞLU, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Cansu TOPAL, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Hande DENİZ, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Hakan KAYA, Doğuş Üniversitesi Türk Dili ve İnkılap Tarihi Birimi

Arş. Gör. Ela KARATAY, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Cafer VAYNİ, Telif Hakları Derneği Başkanı

Haberler.com / Betül Cirit - Kültür Sanat

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