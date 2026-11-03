Londra turizm fuarında İsrail standına eylem yapan iki protestocu dışarı sürüklendi

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İngiltere'deki World Travel Market (WTM) Londra Uluslararası Turizm Fuarı'nda iki eylemci, "Suç mahallidir girilmez" şeridi çektikleri İsrail standında "Her yerleşim yeri savaş suçudur" yazılı pankart açarak işgal altındaki Filistin toprakları gasbedilerek kurulan İsrail yerleşimlerini protesto etti.

Londra'daki bir fuar merkezinde düzenlenen etkinlikte İsrail turizmini tanıtmak için kurulan standa gelen iki Filistin destekçisi protestocu, işgal altındaki Filistin toprakları gasbedilerek kurulan İsrail yerleşimlerine karşı eylem yaptı.

Standa "Suç mahallidir girilmez" şeridi çeken eylemciler, "Her yerleşim yeri savaş suçudur" yazılı pankart açtı.

Erkek eylemci İsrail turizm standında yaptığı konuşmada, "İsrail, 3 yıldır Gazze'de soykırım yapıyor. Yine de bugün başkentimizde çalınan Filistin toprakları üzerinde turizmin tanıtımını yapıyor." ifadelerini kullandı.

Kadın eylemci ise "Burası suç mahallidir. İsrail 3 uzun yıldır işlediği soykırımın sonuçlarına katlanmalıdır. Buradaki herkes utanmalı. Onların adına soykırım yapılmasına izin veriyorlar. İsrail her gün soykırım yapıyor. Yüz binlerce Filistinli katledildi. Filistinliler insan haklarını hak ediyor." diye konuştu.

İki eylemci İsrail standına gelen güvenlik görevlileri tarafından sürüklenerek dışarı çıkarıldı.

Öte yandan fuar merkezinin dışında da Filistin'e destek eylemi düzenlendi. Burada toplanan eylemciler Filistin'e destek sloganları atarak İngiltere'nin İsrail'e desteğinin sona ermesini istedi.

Kaynak: AA