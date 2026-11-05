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Tunus Büyükelçisi Kütahya'da DPÜ etkinliğinde iki ülke ilişkilerini anlattı

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Tunus Büyükelçisi Kütahya'da DPÜ etkinliğinde iki ülke ilişkilerini anlattı Haber Videosunu İzle
Tunus Büyükelçisi Kütahya'da DPÜ etkinliğinde iki ülke ilişkilerini anlattı
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DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Ahmet Yakupoğlu anısına düzenlediği sempozyum kapsamında Kütahya'da Tunus etkinliği yapıldı. Etkinliğe Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan katıldı; kültürel ve ekonomik ilişkiler ön plana çıktı, folklor gösterisi sunuldu.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından Ahmet Yakupoğlu anısına düzenlenen 5. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu kapsamında gerçekleştirilen "Afrika'ya Açılan Kapı: Tunus" etkinliğinde, iki ülke arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkiler ön plana çıktı. Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan'ın katıldığı programda Kütahya folklor ekipleri gösteri sunarken, kentin yöresel kadın kıyafetleri de tanıtıldı.

Sempozyum kapsamında 5-9 Kasım 2026 tarihleri arasında Ahmet Yakupoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek "Afrika'ya Açılan Kapı: Tunus" başlıklı etkinlikte, Türkiye ile Tunus arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesi ve iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Etkinlik kapsamında Tunus'tan gelen konuklara Kütahya'nın kültürel zenginlikleri tanıtıldı. Kütahya folklor ekiplerinin sahne aldığı programda, yöresel halk oyunları sergilendi. Kentin geleneksel kadın kıyafetlerinin de tanıtıldığı etkinlikte, Kütahya'nın kültürel mirası uluslararası katılımcılarla buluşturuldu.

"Tunus'u doğru anlamak lazım"

Programda konuşan Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Tunus'un Türkiye açısından yalnızca ticari ilişkiler yürütülen bir ülke olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, iki ülke arasındaki iş birliğinin üretim ve ortaklık temelinde ele alınmasının önemine dikkat çekti.

Tunus'un Türkiye'nin Avrupa ve Afrika pazarlarına açılmasında önemli bir konuma sahip olduğunu ifade eden Demircan, "Tunus, Türkiye'nin Avrupa'ya ve Afrika'ya, dünyanın değişik ülkelerine uygun ve kaliteli üretim yaptıracağı ülkenin adı. Bazı ülkeler mal satmak için vardır. Bazı ülkeler mal almak için vardır. Bazı ülkeler iş birliği yapıp üretim yapmak için vardır. İşte Tunus'u doğru kavramak lazım" dedi.

Türkiye ile Tunus arasındaki ilişkilerin üretim ve iş birliği perspektifiyle değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Demircan, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Demircan, "Bu anlamda emeği geçen herkese hassaten Burak teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kütahya'nın kültürel değerleri tanıtıldı

Etkinlikte Kütahya'nın kültürel değerleri de ön plana çıkarıldı. Tunus'tan gelen heyete yönelik gerçekleştirilen folklor gösterilerinde, Kütahya'nın geleneksel halk oyunları sergilendi. Kentin yöresel kadın kıyafetlerinin tanıtılmasıyla da Kütahya'nın geleneksel giyim kültürü katılımcılara aktarıldı.

Etkinlikler kapsamında Kütahya Gastro'da düzenlenen Kütahya gecesine DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak da katıldı. Kültür, sanat ve gastronomi ekseninde gerçekleştirilen programda, Kütahya'nın yerel değerleri ile Türkiye-Tunus ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik temaslar bir araya geldi.

Ahmet Yakupoğlu anısına düzenlenen 5. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu'nun, farklı ülkelerden katılımcıları Kütahya'da buluşturarak kentin uluslararası kültür ve sanat alanındaki tanıtımına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Programın sonunda Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan'a hediye takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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