Tarlaya ‘Polad Haşimov Müzesi’ yazdı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde yaşayan fotoğraf sanatçısı Burak Tunçkol, traktörüne bağladığı pullukla 45 dönümlük tarlaya "Bakü'de, Ankara'da Polad Haşimov Müzesi Olsun" yazısı yazarak Azerbaycanlı Şehit Tümgeneral Polad Haşimov adına müze yapılması çağrısında bulundu.

Fotoğraf sanatçısı Burak Tunçkol, Azerbaycan'ın milli kahramanlarından Şehit Tümgeneral Polad Haşimov'un hatırasını yaşatmak amacıyla dikkat çeken bir çalışmaya imza attı. Tunçkol, traktörü ve pulluğuyla işlediği 45 dönümlük tarlaya "Bakü'de, Ankara'da Polad Haşimov Müzesi Olsun" yazısını yazarak hem Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu.

Azerbaycanlı Şehit Tümgeneral Polad Haşimov, 14 Temmuz 2020 tarihinde Ermenistan'ın saldırısında 11 silah arkadaşıyla birlikte şehit olmuştu. Haşimov'un şehadetinin ardından Azerbaycan'ın başlattığı ve 44 gün süren Karabağ Savaşı zaferle sonuçlanmış, Karabağ yeniden Azerbaycan'ın kontrolüne geçmişti. Haşimov, savaşın sembol isimlerinden biri olarak hafızalara kazınmıştı.

"Paşamız adına müze yapılmasını istiyoruz"

Fotoğraf sanatçısı Burak Tunçkol, "Azerbaycan'ın, kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın ve Türk dünyasının en büyük şehitlerinden biri olan Azerbaycanlı Şehit Tümgeneral Polad Haşimov Paşa'mızın şehadet yıl dönümü nedeniyle bu çalışmayı yaptım. 14 Temmuz, Polad Haşimov Paşa'mızın şehadet günüdür. Ben de Evrensekiz'de tarlaya 'Bakü'de, Ankara'da Polad Haşimov Müzesi Olsun' diye yazı yazdım. Bu yazıyı yazmaktaki amacım, hem Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'den hem de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Polad Haşimov Paşa'mız adına müze yapılmasını rica etmektir" dedi.

"Geleceğin Polad Haşimov'ları yetişsin istiyoruz"

Tunçkol, "Ben dört kez Azerbaycan'a gittim. Her gittiğimde Sumgayıt'ta bulunan Polad Haşimov Paşa'mızın evini ziyaret ettim. Maalesef Paşa'mızın fotoğrafları, kıyafetleri ve aldığı madalyalar küçük bir odada sergileniyor. Polad Haşimov Paşa'mızın şehadetiyle birlikte Karabağ Savaşı başladı ve 44 günlük savaş sonunda Karabağ yeniden Azerbaycan'ın oldu. Bu nedenle Paşa'mız bizim için çok önemli. Bakü'de ve Ankara'da kurulacak bir müze sayesinde hem farklı ülkelerden gelen insanlar Polad Haşimov'u tanıyacak hem de küçük çocuklar onu örnek alarak geleceğin Polad Haşimov'ları olarak yetişecektir" diye konuştu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı