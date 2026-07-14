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Erdoğan Katar'da taziye ziyareti gerçekleştirdi

Erdoğan Katar'da taziye ziyareti gerçekleştirdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Khalifa Al Thani'nin ölümünün ardından taziye ziyareti gerçekleştirdiği Doha'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Khalifa Al Thani'nin ölümünün ardından taziye ziyareti gerçekleştirdiği Doha'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Khalifa Al Thani'nin ölümünün ardından Katar'a taziye ziyareti gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Doha'da Şeyh Hamad bin Khalifa Al Thani'nin oğlu ve halefi Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile bir araya geldi. Erdoğan, Tamim bin Hamad Al Thani'ye taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın eşlik etti. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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