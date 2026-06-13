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Trabzon'da uluslararası öğrenciler mezuniyet heyecanı yaşadı

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Trabzon'daki üniversitelerde eğitim gören 22 ülkeden uluslararası öğrenciler için 'Geleneksel 5. Mezuniyet Töreni' düzenlendi. Törende konuşmalar yapıldı ve 70 öğrenciye plaket ile hediyeler verildi.

Trabzon'daki üniversitelerde eğitim gören 22 ülkeden uluslararası öğrenciler için "Geleneksel 5. Mezuniyet Töreni" düzenlendi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Temiz, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde "Kuşlar Sılaya Dönüyor" sloganıyla organize edilen törende yaptığı konuşmada, KTÜ hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Temiz, mezuniyetin insan hayatındaki en önemli kilometre taşlarından biri olduğunu dile getirerek, "Okul hayatınız sona erdi ama hayat okulunuz yeni başlıyor." dedi.

İslam coğrafyasındaki bütün sıkıntıların da üstesinden gelineceğine inandığını aktaran Temiz, öğrencilere bilgi teknolojilerine katkı sağlamaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkan Yardımcısı Gürkan Emecen, dünyanın adalete, merhamete, sevgiye, selamete ve refaha ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Emecen, Müslümanların bir araya gelerek mücadele ettiği takdirde zulüm altında olan başta Filistin ve Suriye olmak üzere birçok ülkede adaletin sağlanacağını söyledi.

TÜGVA İl Başkanı Hakan Özgören, dünyanın dört bir yanından gelerek Trabzon'a renk katan uluslararası öğrencilerin ülkeler arasında dostluk ve kardeşliğin güçlü temsilcileri olduklarını ifade etti.

Trabzon Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı ???????Abdulkadir Yılmaz, mezun olan öğrencileri tebrik ederek, birçok mazlum İslam beldesinde okulların saldırılarda zarar gördüğü için öğrencilerin eğitim alamadığını ve mezuniyet sevinci yaşayamadığını belirtti.

Yılmaz, derneğin amacı hakkında bilgi vererek, "Kalbinizi insanlığın ortak dertleriyle yoğurmak istedik." dedi.

Göç İdaresi İl Müdürü Mürüvvet Serap Aydın, Trabzon Uluslararası Öğrenci Derneği Kadın Kolları Başkanı Gülçin Tunç Alkowlani'nin de konuşma yaptığı törende öğrenciler okudukları şiir ve mektuplarla kentte geçirdikleri yılları anlattı.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu, TÜGVA, Uluslararası Öğrenci Derneği, Uluslararası Mezunlar Derneği, Yunus Emre Enstitüsü ve Albarakatürk Kültür ve Sanat Yayınları işbirliğince hazırlanan törende KTÜ, Trabzon Üniversitesi ve Avrasya Üniversitesi'nden mezun olan 70 öğrenciye Temiz ve beraberindekiler plaket, teşekkür belgesi ile çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
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