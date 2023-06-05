Torbalı'da 3. Metropolis Tiyatro Festivali sona erdi

Torbalı Belediyesi tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen 'Metropolis Tiyatro Festivali' sona erdi. Festival boyunca çocuk tiyatroları, yetişkin oyunları, tek kişilik gösteriler ve söyleşiler düzenlendi. Türkiye'nin en iyi ekiplerince hazırlanan oyunlar sahnelendi. Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, festivalin sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, önümüzdeki yıl yapacakları 4. Tiyatro Festivali'ni uluslararası boyut kazandırmayı planladıklarını belirtti.

Torbalı Belediyesi tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen 'Metropolis Tiyatro Festivali' sona erdi.

Bu yıl dört gün boyunca Torbalılı sanatseverlerle buluşan Metropolis Tiyatro Festivali tamamlandı. Torbalı Belediyesi, festival boyunca çocukları da unutmadı. Gündüzleri çeşitli yerlerde çocuk tiyatroları sahnelenirken, çocuk ve yetişkin oyunlarının yanı sıra tek kişilik gösteriler ve usta isimlerle söyleşiler düzenlendi.

Festivalde; Dans Tiyatrosu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Balıkesir Sanat Merkezi, Tarsus Belediyesi Tiyatrosu, Polatlı Belediyesi Tiyatrosu gibi Türkiye'nin en iyi ekiplerince hazırlanan oyunlar sahnelendi. Dans Tiyatrosu tarafından binlerce yıl önce oyunların sahnelendiği Metropolis Antik Kenti'ndeki Amfi Tiyatrosu'da "Nermin" oyunu izleyiciyle buluştu. 3. Metropolis Tiyatro Festivali boyunca "Bizim Gezegen", "Çehov Vodvil", "Mimdo", "Şifa Niyetine" "By Mıstık Show" ve "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" oyunları tiyatroseverlerin beğenisine sunuldu. Festival kapsamında tiyatro oyunlarının yanı sıra tek kişilik gösteriler ve söyleşiler de düzenlenirken, festivalde usta isimler Ayşenil Şamlıoğlu, Zihni Göktay ve Ayhan Taş söyleşiye katıldı.

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Metropolis Tiyatro Festivali'nin sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, "Tiyatro Festivali'mizi Torbalı için artık çok ayrı bir önem sahip. Torbalı Belediyesi olarak uluslararası ödül aldığımız festivalimize katılan binlerce vatandaşımıza teşekkür ederim. Ayrıca dört gün boyunca bizimle olan tiyatro emekçilerine sergilemiş oldukları oyunlar için şükranlarımı sunuyorum. Birbirinden güzel oyunlarla Torbalı halkına ve bizlere dört gün boyunca unutulmaz anlar yaşattınız. Emeklerinize sağlık. Önümüzdeki yıl yapacağımız 4. Tiyatro Festivali'mizi uluslararası boyut kazandırmayı planlıyoruz. Dünyanın dört bir yanından tiyatro gruplarını ilçemizde ağırlayacağız. Ödülle taçlandırdığımız festivalimizde çıtayı her sene daha da yukarı taşıyacağız. Seneye gerçekleştireceğimiz tiyatro festivalimizde görüşmek üzere."