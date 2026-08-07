74 Yaşındaki Nihat Sürücü, Çakıl Taşlarıyla Köyünü Açık Hava Müzesine Çevirdi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Nihat Sürücü, derelerden ve yol kenarlarından topladığı binlerce çakıl taşını sanat eserine dönüştürerek köyünün sokağını ve yaklaşık 300 yıllık iki tarihi evi adeta açık hava müzesine çevirdi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Yünbüken köyünde yaşayan 74 yaşındaki Nihat Sürücü, derelerden ve yol kenarlarından topladığı binlerce çakıl taşını sanat eserine dönüştürerek köyünün tarihi sokağını adeta açık hava müzesine çevirdi. Yaklaşık 300 yıllık olduğu tahmin edilen iki tarihi evi, dört ay süren sabırlı bir çalışmayla yeniden canlandıran Nihat Sürücü, evlerin iç ve dış duvarlarını çakıl taşlarından oluşturduğu motiflerle süsledi. Osmanlı desenleri, Türk bayrağı ve milli değerleri yansıtan figürlerin yer aldığı eserler, görenleri kendine hayran bırakıyor. Sadece eski evlerinin dış cephelerini süslemekle yetinmeyen Sürücü, evlerin iç mekanlarını da yıllardır biriktirdiği nostaljik ve antika eşyalarla donatarak adeta birer mini müzeye dönüştürdü. Her köşesinde geçmişin izlerini taşıyan evler, görenlere zamana yolculuk hissi yaşatıyor. Köye gelen ziyaretçiler, evlerin önünde hatıra fotoğrafı çektiriyor. Tamamen ağabeyi ve kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiği çalışmayla büyük takdir toplayan Nihat Sürücü, taşlara verdiği anlamla yalnızca evlerini değil, köyünün kültürel hafızasını da geleceğe taşıyor.

"Sabırla 4 ay çalıştık ve bu hale getirdik"

Çalışmalarında Osmanlı desenleri, Türk bayrağı ve milli değerleri yansıtan figürlerin yer verdiğini aktaran Nihat Sürücü, "Ben bu köyün yerlisiyim. Annemin ve babamın karşılıklı evleri var burada. Abimle beraber yollardan ve derelerden taşlar topladık. Abimle beraber hem annemin hem babamın evinin duvarlarına bu şekilde motifler yaptık. Böyle şeyleri çok seviyoruz. Ben sabırlı bir insanım. Her şeyi seviyorum, mutluyum. Evin içerisinde annemin ve babamın zamanında kullandığı bütün araçları ve gereçleri topladım. Hepsini duvarlara monte ettim. Her sene 8 ay burada, 4 ay ise İstanbul'da kalıyorum. Sabırla 4 ay içerisinde abimle beraber bu evleri taşlarla güzel bir şekilde işledik. Osmanlı motifi, Türk motifi olaraktan işledik. Sabırla 4 ay çalıştık ve bu hale getirdik" dedi.

"Köye gelen misafirler gelip burada fotoğraf çekiyor"

Sürücü, "Köye gelen misafirler, insanlar, devamlı gelip burada fotoğraf çekiyorlar, merak ediyorlar. Nasıl yapılmış diye merak ediyorlar. Hatta soruyorlar nasıl yaptın, nasıl ettin diye. Ben bunları sabırla yaptım diyorum. Köyde küpler vardı, onları da sabırla, boncukla işledim. Kabakları işledim. Kabaklara boncuk yaptım. Yani işim gücüm bu işlerle uğraşmak. Bu işlerle uğraşmayı seviyorum. Bu taşların her birinde aylar süren emek var, alın teri var. İnsan sabrederse her şeyi yapabilir. İnsan böyle şeyler yaptığı zaman, eski bir antika işleri yaptığı ve bir şeye güzellik kattığı zaman hem dinç oluyor hem genç kalıyor hem de mutlu oluyor ve yaşamayı seviyor. İnsanın böyle olması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı