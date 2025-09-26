Tokat'ta Komana Pontika Antik Kenti'nde Kazı Çalışmaları Tamamlandı

Tokat'ta, Komana Pontika Antik Kenti'nde bu sezon yürütülen kazı çalışmaları sona erdi.

Kazı Başkanı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Erciyas, AA muhabirine, bu sezonki kazı çalışmalarının sonuna geldiklerini söyledi.

Kazı çalışmalarına Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tokat Valiliği ile ODTÜ'nün destek verdiğini belirten Erciyas, bu yıl Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfının Komana kazılarının sponsoru olduğunu anlattı.

Bu sezonki kazı çalışmalarının Komana'da bulunan Hamamtepe höyüğü, Roma dönemi yapıları, Selçuklu dönemi işlikleri ve surların dışarısında yer alan Orta Çağ kamusal yapısında yürütüldüğünü dile getiren Erciyas, "Roma dönemine ait harçlı duvarların devamı ortaya çıkarılırken, olası bir cadde döşemesi de tespit edildi. Döşemenin hemen yanında bir pithosa (büyük saklama kabı) ulaşıldı." dedi.

Bu sezon kazı çalışmalarında 15 kişilik bilimsel heyet ile 15 işçinin görev aldığına işaret eden Erciyas, şunları kaydetti:

"Selçuklu işliklerinin kazıları sürerken Hamamtepe'yi çevreleyen sur duvarının kuzey sınırı ile karşılaşıldı. Surların dönüş yaptığı bu alanda bir kulenin veya giriş kapısının varlığı düşünülmektedir. Surların dışarısında kalan ve Orta Çağ'a tarihlenen kamusal yapıda ise kazı çalışmaları derinleştirilirken, yapının bir kullanım evresinde kerpiç duvarlarla bölündüğü görüldü. Taş temeller üzerine oturtulan kerpiç duvarlar 1 metre yüksekliğe ulaşırken, duvarın içerisinde net şekilde görülebilen kerpiç tuğlalar, yapım tekniğine dair de bilgi vermektedir. 2025 yılında Komana'da bulunan Gümenek Türbesi'nde de temizlik ve belgeleme çalışması yapıldı. Şu an için koruma altına alınan türbenin restorasyonuna en kısa zamanda başlanması hedeflenmektedir."

Komana Pontika Antik Kenti

Kaynaklara göre, Mitridat Krallığı'nın yönetiminde önemli bir kültür merkezi olan ve Roma İmparatorluğu döneminde de özerkliğini koruyan Komana Pontika, Anadolu tanrısı Ma'ya adanmış kutsal bir alandı. Aynı zamanda ticaret merkezi olan bölge, o dönemde kutsal alanda düzenlenen festivaller, zengin pazar yeri ve kenti çevreleyen verimli arazisiyle Anadolu'nun tüm bölgelerinden ziyaretçi çekiyordu.

ODTÜ ve TÜBİTAK tarafından da desteklenen Komana Pontika Arkeolojik Araştırma Projesi, Orta Karadeniz Bölgesi'nin klasik çağ kenti Komana Pontika'nın konumunu belirlemek ve kent dokusunu anlamak amacıyla 2004 yılında uygulamaya konulmuştu.

Gümenek Hamamtepe bölgesindeki yüzey araştırmalarının ardından antik kentin gün yüzüne çıkartılması için kazı çalışmaları başlatılmıştı.