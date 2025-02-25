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TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel güven tazeledi

TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel güven tazeledi
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Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği'nde (TİGAD) olağanüstü genel kurul heyecanı yaşandı. Çankırı'da gerçekleşen kongrede mevcut Genel Başkan Okan Geçgel, oybirliğiyle yeniden seçilerek güven tazeledi.

Kısa adı TİGAD olan Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği öncülüğünde 21-24 Şubat tarihleri arasında "TİGAD Yeni Nesil Gazetecilik ve Dijital Medya Çalıştayı - Çankırı Tarihi, Kültürel ve Gastronomi Değerlerini Tanıtma Etkinliği" düzenlendi.

Türkiye'nin dört bir yanından 110 gazetecinin katıldığı etkinlik, Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirildi. Program kapsamında TİGAD Olağanüstü Genel Kurulu da yapıldı. Çankırı Büyük Otel'de düzenlenen kongrede, mevcut Genel Başkan Okan Geçgel, delegelerin oybirliğiyle yeniden seçildi. Genel kurul sonrası TİGAD üyeleri ve il temsilcileri söz alarak öneri ve temennilerini dile getirdi.

TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel güven tazeledi

GEÇGEL: ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Genel kurulun ardından teşekkür konuşması yapan TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, internet gazeteciliğinin gelişimi için çalışmalara devam edeceklerini vurguladı. Yeni dönemde basın mensuplarının haklarını korumak, dijital medya alanındaki düzenlemeleri takip etmek ve yerel basının güçlenmesine yönelik önemli projelere imza atacaklarını belirtti.

TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel güven tazeledi

Ülke genelinde teşkilatlanma çalışmalarını hızlandıracaklarını dile getiren Geçgel, yeni çalıştaylar ve konferanslarla medya mecralarının sorunlarını gündeme getirmeye devam edeceklerini ifade etti. Ayrıca, çeşitli alanlarda komiteler ve komisyonlar oluşturacaklarını belirterek, kendisini yeniden göreve layık gören TİGAD üyelerine teşekkür etti.

YENİ YÖNETİM 3 YIL GÖREV YAPACAK

TİGAD'ın olağanüstü genel kurulunda yapılan seçim sonucunda yeni yönetim, denetim ve disiplin kurulları üç yıllığına belirlendi.

Yo¨netim Kurulu

  • Okan Gec¸gel (Genel Bas¸kan)
  • Ugˆur Eskier
  • Bayram Polat
  • Mustafa I·lker Yu¨cel
  • Hatice Tu¨rkan
  • Meryem Nas Mercan
  • Adem Kocatu¨rk
  • Ali Genc¸
  • Arzu Erbas¸
  • Can Tas¸kın
  • Gamze S¸ule Altunbas¸ I·nandı
  • Faruk Kılınc¸
  • Halil Azizogˆlu
  • I·rfan Salcı

Denetim Kurulu

  • I·zzet Aydın (Bas¸kan)
  • Erdem Yes¸er
  • Tu¨rkay Demir
  • Bu¨s¸ra Selc¸uk
  • Fatma Altunbas¸
  • Servet Arslan

Disiplin Kurulu

  • U¨stu¨n Tuncer (Bas¸kan)
  • I·dris I·nandı
  • Cu¨neyt Tan
  • Haydar Koc¸ak
  • Mustafa Gu¨ler
  • Gu¨lgu¨n Pala Kec¸eci
  • Bilgin O¨zc¸iftc¸i
Kaynak: Haberler.com / Kültür Sanat
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