Başrollerini Mehmet Ali Erbil, Tolga Yüce, Gizem Lidya Denizci, ve Hollywood ünlü ismi Alix Kermes'in üstlendiği Hollywood yapımı "The Hope" 31 Mayıs'ta vizyonda!

Yönetmen koltuğunda Servet Aksoy'un oturduğu, yapımcılığını Maxx Oliver'in üstlendiği, sinemaseverleri heyecanlandıran "The Hope" (Umut) sinemaseverlerle buluşacak.

Mehmet Ali Erbil, 3 yıl aradan sonra Hollywood yapımı "The Hope" (Umut) ile beyazperdeye dönüyor.

Erbil, "Alzheimer hastası bir babayı oynuyorum. Son dönemlerini yaşıyor. Artık kimseyi tanımıyor. Eskilerden bazı anıları yer ve zaman olarak birebir hatırlıyor. Fakat günümüzü hiç hatırlamıyor. Darülaceze'ye gittim, oradaki hastalarla vakit geçirdim. Diğer bakımevlerine gidip Alzheimer hastalarını gözlemledim. Bu hastalıkla ilgili filmler izledim. Bayağı bir etüt, gözlem yaptım. Zor bir rol. İnsanın en yakınını bile tanıyamaması çok acı. Kendisi farkında değil ama yakınları için kötü bir durum."

"Festivallerde başarılı olacağız"

Tolga Yüce de, "Taşkın isimli yakışıklı, bekar, zengin ve çok çapkın bir genci canlandırıyorum. Alzheimer hastası bir babanın kızının sevgilisi rolündeyim. Taşkın küçük yaşta annesi tarafından terk edilmiş. Bu yüzden kadınlardan nefret ediyor. Sert ve acımasız görünen biri. Bir o kadar duygusal aslında ama duygusallığını göstermiyor. Çok başarılı bir proje oldu. Oyuncuların hepsi çok değerli. Festivallerde başarılı olacağına inancımız tam" dedi.

"UZUN SENELERDİR ÇALIŞIYORMUŞ GİBİYDİK"

Filmde rol aldığı için mutlu olduğunu söyleyen Amerikalı oyuncu Alix Kermes, "Türkiye'deki çekimlerin son 3 gününe katıldım. Her şey mükemmeldi. Oyuncularla sanki uzun senelerdir çalışıyormuşuz gibi bir atmosfer vardı. Ortam da, kaldığımız lokasyon da çok iyiydi. Bu projede bulunmaktan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN CEFAYI?BEN ÇEKİYORUM"

Mehmet Ali Erbil'in kızını canlandıran Gizem Lidya Denizci ise, "Babama ben bakıyorum ve bütün cefayı ben çekiyorum. Bu arada da kendi özel problemlerim var. Benim için özel bir rol oldu" dedi. Şebnem Schaefer ise rolünü şöyle anlattı: "Ben komşu kızı Naz'ı canlandırıyorum. Çok yakın arkadaşım olan Serap'a her koşulda destek olmaya çalışıyorum. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum." dedi.

Görüntü yönetmenliğini Aşkın Sağıroğlunun yaptığı "The Hope" Genel Koordinatörlüğünü Erdal Erbaş, senaristliğini Ebru Cengiz Ergen, müziklerini ise Özgür Köy imzalı oldu.