TEMA Vakfı'na katkılarından dolayı plaket takdim edilen sanatçı Buray, gelecek için umutlu olduğunu ifade etti

TEMA Vakfı'nın çalışmalarına katkılarından dolayı plaket takdim edilen sanatçı, gönüllüğün gücüne inandığını ve gelecek için umutlu olduğunu ifade ederek 'Yarınlar için yeşili ve umudu yeşertmeye devam edeceğimize inanıyorum' diye konuştu.

TEMA Vakfı'nın çalışmalarına katkılarından dolayı plaket takdim edilen sanatçı, gönüllüğün gücüne inandığını ve gelecek için umutlu olduğunu ifade ederek "Yarınlar için yeşili ve umudu yeşertmeye devam edeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

TEMA Vakfı Saha Koordinasyon Toplantısı "TEMA Vakfı 30 Yaşında" konseptiyle İstanbul'da başladı.

TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanları merhum Sayın Hayrettin Karaca ve merhum Sayın Ali Nihat Gökyiğit'in anılmasıyla başlayan toplantıya 64 ilden, İl Temsilcileri, İlçe/Mahalle Sorumluları, Genç TEMA Başkanları, genel merkez çalışanları ile TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan yaklaşık 400 kişi katıldı.

Saha Koordinasyon Toplantısı'nın ilk gününe TEMA Vakfı'nın uzun yıllardır gönüllüsü olan ve Vakfın yürüttüğü faaliyetlere destek olan şarkıcı Buray da katıldı.

"Toplumsal farkındalığı artırmanın tüm sanatçıların görevi olduğuna inanıyorum"

Toplantıdaki konuşmasına "Bu kadar güzel insanlarla aynı mekanı paylaşmak benim için bir onur" sözleriyle başlayan Buray, sanatçıların toplumda farkındalık yaratmak için önemli bir yere sahip olduklarına vurgu yaparak, "Bizlerin dünyayı koruyan, kollayan, yeşile, sürdürülebilirliğe kol kanat geren, özel sevgi dolu insanlar olduğumuza inanıyorum.

Toplumsal bilinç uyandırma konusunda hepimiz çalışıyoruz ancak biz sanatçıların farklı sorumlulukları olduğuna inanıyorum. Bilim insanları raporlar, tablolar ve rakamlar hazırlıyor.

Tüm bu çalışmalar çok değerli ve insanları bilgilendiriyor elbette ama insanların kalplerine dokunamayabiliyor. İşte burada biz sanatçıların şiirle, müzikle, sinemayla özetle sanatla devreye girip insanların kalplerine dokunmamız lazım.

Bunun bütün sanatçıların görevi olduğuna inanıyorum" dedi.

"Dünyanın geleceğinin nasıl bir tehlike altında olduğunun farkında olan ve bu yüzden doğayı korumak için çalışan, yeşili koruyan insanları ben özel insanlar olarak tanımlıyorum" diyen Buray, gönüllüğün gücüne inandığına vurgu yaparak "Bu özel insanların sayısını kat kat büyütüp yarınlar için yeşili ve umudu yeşertmeye devam edeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

TEMA Vakfı'ndan Buray'a teşekkür plaketi

Sanatçıya, TEMA Vakfı'nın faaliyetlerine, doğaya vermiş olduğu destek ve gösterdiği duyarlılık nedeniyle TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ve Genel Müdür Başak Yalvaç Özçağdaş tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Plaket takdiminin ardından Buray, TEMA Vakfı gönüllüleri ile toplu olarak fotoğraf çektirdi.

Değerli sanatçı Buray, "Yok mu?" eserini yazıp bestelemiş ve Vakfın 30. yılında tüm haklarını TEMA Vakfı'na bağışlamıştı. Eserin telifinden elde edilen gelir Vakıf aracılığıyla fidanlara dönüşecek.