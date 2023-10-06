Taylor Swift'in Eras Tour konser filmi, sinemalarda gösterime girmeden bir hafta önce gişe rekoru kırdı. Küresel ön satış biletlerinin 100 milyon doları aştığı belirtilen film, Justin Bieber'ın 'Never Say Never'ını geride bırakarak tarihindeki en karlı konser filmi oldu. Bilet satışlarının 1.4 milyar dolara ulaşabileceği belirtiliyor. Eras Tour filmi, önümüzdeki Cuma günü dünya genelinde 100'den fazla ülkede sinemalarda gösterime girecek.

Taylor Swift'in konser filmi Eras Tour vizyona girmeden 100 milyon dolarlık bilet satışı ile rekor kırdı

Taylor Swift'ın Eras Tour konser filmi sinemalarda gösterime girmeden bir hafta önce gişe rekoru kırdı. Dağıtıcısı AMC, küresel ön satış biletlerinin 100 milyon doları aştığını söyledi ve talebin "ilk duyurulduğu an itibariyle inanılmaz olduğunu" ekledi.

Şirket, filmin 24 saat içinde günlük satış rekorunu kırdığını söyledi.

Bu, Eras Tour'u tarihteki en karlı konser filmi yaparak Justin Bieber'ın Never Say Never'ını geride bıraktı. Kanadalı şarkıcının belgesel görüntüleri ve canlı performansları birleştirilerek yapılan2011 yapımı filmi 99 milyon dolar kazandı.

Swift'in 2024'e kadar devam edecek olan turu aynı zamanda tarihteki en büyük tur olma yolunda ilerliyor.

Stadyum konser bilet satışlarının 1.4 milyar dolara ulaşarakElton John'un elinde bulunan rekoru kırması bekleniyor.

Eras turunun filmi önümüzdeki Cuma günü dünya genelinde 100'den fazla ülkede sinemalarda gösterime girecek.

Analizciler, ilave bilet satışlarının yanı sıra film için Kuzey Amerika'da açılış haftasında 100 milyon dolar daha kazanabileceğini tahmin ediyor.

Bu yıl Barbie, Super Mario Bros. Filmi ve Spider-Man: Spider-Verse'ün de aralarında bulunduğu beş film, Kuzey Amerika'da açılışlarında 100 milyon doların üzerinde hasılat elde etti.

AMC, aynı zamanda Beyonce'un Renaissance turunun filmi dağıtıyor ve Aralık ayında gösterime girecek.

Geçen yıl Swift, ABD single listesinin ilk 10 sırasında şarkıları bulunan tarihindeki ilk sanatçı oldu.

Daha önceki rekoru, Eylül 2021'de aynı anda dokuz şarkısıyla listede yer alan Drake tutuyordu. The Beatles, 1964'te sekiz single ile rekoru elinde tutuyordu.





