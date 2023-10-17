Tarsus'ta 1. Uluslararası Akdeniz Bienali Başladı

Tarsus Belediyesi, Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu (TADEKA) katkılarıyla Çukurova Çağdaş Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından organize edilen ve Tarsus ana merkezli 'Yapabiliriz!' sloganıyla gerçekleştirilen 1. Uluslararası Akdeniz Bienali başladı. 15 Ekim'den 30 Kasım'a kadar devam edecek olan bienal, sanatseverlerin ilgisini çekiyor.

Tarsus Belediyesi, Tarsus'un kültürel zenginliklerini daha geniş bir izleyici kitlesiyle buluşturmak ve şehri uluslararası bir sanat platformuna dönüştürmek için 1. Uluslararası Akdeniz Bienali'ne paydaşlık yapıyor.

BİENAL, TARSUS MERKEZLİ BEŞ İLDE EŞ ZAMANLI OLARAK GERÇEKLEŞİYOR

Uluslararası Akdeniz Bienali, Cumhuriyet'in 100. yılını anmak amacıyla, 6 Şubat depreminin izlerini silmek ve umut dolu bir geleceğe doğru ilerlemek adına, Tarsus merkezli Çukurova Çağdaş Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından organize ediliyor. 1.Uluslararası Akdeniz Bienali Tarsus merkezli olarak gerçekleşiyor ve Çukurova Bölgesi'nde beş ilde eş zamanlı olarak sanatseverlerle buluşuyor. Tarsus'un yanı sıra Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş Afşin'de etkinlikler düzenleniyor. Bienal, bölgesel, tarihsel ve kültürel zenginlikleri ön plana çıkararak, genç yeteneklerin yanı sıra deneyimli sanatçılara da ev sahipliği yapıyor. "Yapabiliriz!" teması altında gerçekleşen bienal, Akdeniz'in birleştirici gücünü yansıtarak, Çukurova Çağdaş Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı'nın uluslararası çağdaş sanat müzesi ve koleksiyonu hedefine katkı sağlıyor.

BÖLGEDEKİ SANATÇILARI BİR ARAYA GELİYOR

Bienal, Akdeniz'in zengin mirasını ve geleceğini sanat aracılığıyla ifade etmeyi amaçlıyor. Sanatın değişim ve dönüşüm için bir araç olduğunu vurgulayan bienal, Akdeniz'in daha adil ve barışçıl bir bölge haline gelmesine katkı sağlama vizyonuyla sanatseverleri ağırlıyor. Etkinlik, bölgedeki sanatçıları bir araya getiriyor ve kültürel bir gelecek inşa etme amacını taşıyor. Çukurova Sanayi İşletmeleri Çırçır Fabrikaları Depolarında gerçekleştirilen bienalin ana açılış programına, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Çapar, Çukurova Çağdaş Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı (Çukurova Çağdaş) Başkanı Hasan Şemsi, siyasi parti temsilcileri, Meclis üyeleri, Çukurova Çağdaş Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı üyeleri, TADEKA üyeleri, küratörler ile sanatseverler katılım sağladı. Güney Koreli performans sanatçısı Kim Youngmoon'un unutulmaz bir performansı ile başlayan etkinlik, protokol konuşmalarıyla devam etti.

ÇAPAR: "TÜM ÇALIŞMALARIN YANINDA OLMAYA, PAYDAŞI OLMAYA GAYRET GÖSTERECEĞİZ"

Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Çapar, Tarsus Belediyesi olarak bienale paydaşlık yapmaktan ötürü mutluluk duyduklarını belirterek, "Sizlere Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan'ın selamlarını getirdik. Belediye başkanımız ve bizler göreve geldikten sonra Tarsus'ta kültür ve sanat etkinliklerinin halkla buluşması noktasında sıkıntılı, sancılı bir süreç geçirildiğinin farkındaydık. Kültür sanat politikaları noktasında hemen her etkinliği kültürel şölen havasında tasarlamaya çalıştık. Bizler Tarsus Belediyesi olarak yapılan tüm çalışmaların yanında olmaya, paydaşı olmaya, işin de ucundan tutmaya gayret göstereceğiz. Bizlere de bu masada yer verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu onuru gururu Çağdaş Sanatlar Vakfı ile birlikte tüm bileşenlerle birlikte ve bu kentle birlikte paylaştığımızı bilmenizi istiyoruz" dedi. Çapar, projeye katkı sunan paydaşlarla birlikte yapılan çalışmaların sıkı sıkıya takip edilmesi ve özelliklerinin iyi anlatılmasıyla birlikte Tarsus'un görünürlüğünün ve bilinirliğinin daha çok artacağını dile getirdi.