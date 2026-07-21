Haberler

Ahlat'taki tarihi mezarlık havadan görüntülendi

Ahlat'taki tarihi mezarlık havadan görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Ahlat ilçesinde UNESCO geçici listesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı, 500 metre yükseklikten dron ile görüntülendi. Havadan çekilen karelerde tarihi mezar taşları ve çevre düzenlemesi dikkat çekti.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan ve Türk-İslam tarihinin en önemli mirasları arasında yer alan Tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı, dron ile 500 metre yükseklikten görüntülendi.

Havadan çekilen görüntüler, asırlara meydan okuyan tarihi mezar taşları ile yapılan çevre düzenlemesini gözler önüne serdi. Yaklaşık 210 dönümlük geniş bir alan üzerine kurulu olan Orta Çağ dönemine ait Selçuklu Meydan Mezarlığı, havadan bakıldığında simetrik yapısı, düzenli yürüyüş yolları ve yeşil dokusuyla görenleri kendine hayran bıraktı. Dron ile çekilen görüntülerde, tarihi mezar taşlarının oluşturduğu eşsiz siluet ile son yıllarda gerçekleştirilen çevre düzenleme çalışmaları dikkat çekti. Dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlıklarından biri olarak kabul edilen ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Selçuklu Meydan Mezarlığı, Ahlat'ın köklü geçmişine ışık tutuyor. Selçuklu dönemine ait taş işçiliğinin en nadide örneklerini barındıran mezarlık, her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında 'Muhammed' örneği ile yırtmaya çalıştı

Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında 'Muhammed'e sığındı

Çocuğu okula gitmek istemeyince nedenini araştıran baba, gördükleri karşısında dehşete düştü

Bir babanın kahrolduğu an! Pencereden kayda alıp emniyete koştu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyada bir ilk! Muhalefet kazanmasın diye seçimleri kaldırdı

Dünyada bir ilk! Muhalefet kazanmasın diye seçimleri kaldırdı
Erdoğan'ın yardımcısına soruldu: Milyonların beklediği zam geliyor mu?

Erdoğan'ın yardımcısına soruldu: Milyonların beklediği zam geliyor mu?
MHP'li ilçe başkanı Ali Savaş motosiklet kazasında ağır yaralandı

MHP'li ilçe başkanı motosiklet kazasında ağır yaralandı
Alanda neden az kişi vardı? İşte olay yaratan konserin perde arkası

Olayın aslı çok başka çıktı

Altında rüzgar tersine döndü

Altını olanlar dikkat! Rüzgar tersine döndü
Kim der ki 54 yaşında! Kaslarıyla şov yaptı

Kim der ki 54 yaşında! Kaslarıyla şov yaptı
Vinicius Junior estetik yaptırdı, bambaşka birine dönüştü

Estetik yaptırdı, bambaşka birine dönüştü! Gören tanıyamadı