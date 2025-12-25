Haberler

Talas'ta, Mehmet Akif Ersoy vefatının 89. yılında anıldı

Talas'ta, Mehmet Akif Ersoy vefatının 89. yılında anıldı
Güncelleme:
Talas'ta, Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 89. yıl dönümünde 'Milletin Avazı Mehmet Akif' adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Oyun, şairin fikir dünyasını ve milletle olan bağını müzikal bir dille ifade etti. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, program sonunda oyuncuları tebrik ederek plaket vermeyi ihmal etmedi.

Talas'ta, Mehmet Akif Ersoy vefatının 89. yıl dönümünde "Milletin Avazı Mehmet Akif" adlı tiyatro oyunuyla anıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Talas Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen "Milletin Avazı Mehmet Akif" adlı tiyatro oyunu, şairin fikir dünyasını, mücadelesini ve milletle kurduğu güçlü bağı müzikal bir dille sahneye taşıdı.

Atabey Barış, Özgecan Eraydın, Kutay Neşeli, Nazlıcan Kol, Süleyman Özyürek ve Hacı Murat Yiğitsoy'un rol aldığı oyuna, Kara Karayev ve Grup Şantiye de müzikleriyle katkı verdi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, programın sonunda sahneye gelerek oyuncuları tebrik etti.

Program, Yalçın'ın oyunculara plaket vermesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Murat Asil - Kültür Sanat
