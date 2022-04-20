Son dakika haberi... Başkent'in yapıları tarihe ışık tutuyor: Arkeopark Açık Hava Müzesi turizme kazandırılacak

ANKARA (İHA) - Başkent'in yapıları tarihe ışık tutuyor: Arkeopark Açık Hava Müzesi turizme kazandırılacak

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent tarihine ışık tutan yapılar arasında yer alan Roma Tiyatro Su'nun sol tarafında bulunan alanı Arkeopark olarak düzenliyor. 1. ve 2. derece arkeolojik sit alanındaki bölge açık hava müzesi olarak Başkent turizmine kazandırılacak. Şu ana kadar yapılan kazı çalışmalarında Roma Dönemi'nden kalan başta su yolları olmak üzere yerleşik hayata ilişkin çok sayıda tabaka ortaya çıkarıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent tarihine ışık tutan tarihi mekanları turizme kazandırmak ve hak ettiği değere ulaştırmak için kentin birçok noktasında başlattığı restorasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, "Arkeopark Projesi" kapsamında Roma Tiyatrosu'nun sol tarafında yer alan ve kazı çalışmaları sırasında Roma Dönemi'ne ait su yolları ve çok sayıda tarihi tabakanın ortaya çıkarıldığı alanı 'Açık Hava Müzesi' olarak turizme kazandıracak.

Binlerce yıllık katmanlar tarihe ışık tutuyor

Ulus Tarihi Kent Merkezi Kentsel Sit Alanı sınırları içerisinde yer alan alanda Anadolu Medeniyetler Müzesi iş birliğiyle kazı çalışmaları başlatılırken, Roma Dönemi'ne ışık tutan önemli bulgulara rastlanıldı.

2 bin yıl öncesine dayanan yerleşik alanların ortaya çıkarıldığı Arkeopark bölgesini Başkent turizmine kazandırmak için geri sayım başlarken, Açık Hava Müzesi konseptinde Anadolu tarihine ışık tutacak alanda; açık ve kapalı sergileme alanları, amfi tiyatro, oturma köşeleri, çocuklar için eğitici-öğretici oyun alanları, seyir terası, seyir kafesi, karşılama merkezi ve kazılar esnasında çıkarılan tarihi taşların sergileneceği mekanlar oluşturulacak.

Müze anlayışının bir adım öteye taşınacağı projede, Roma Dönemi'ne ait dijital veriler ve interaktif bilgilerin tanıtımı da yapılacak.

Gün batımının izleneceği özel tarihi mekan

Arkeopark alanında yapılan çalışmaları büyük bir titizlikle yürüttüklerini söyleyen Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Uygulama ve Denetim Şube Müdürü Mehmet Akif Güneş, şu açıklamalarda bulundu:

"Ulus Tarihi Kent Merkezi Kentsel Sit Alanı sınırları içerisinde bulunan alan 1. ve 2. derece arkeolojik sit alanı olma özelliğine sahip. Bu yüzden çalışmalarımızı büyük bir titizlik ve hassasiyet içerisinde yürütüyoruz. Roma Tiyatrosu ile birlikte 17 bin metrekarelik bir alanda 'Açık Hava Müzesi' uygulamamız olacak. Şu anda moloz ve hafriyatlar kaldırılıyor, Anadolu Medeniyetler Müzesi iş birliğiyle hassas bir şekilde kazı çalışmalarımızı Venedik Tüzüğü ve Koruma Kurulu Kararları doğrultusunda yürütüyoruz. Burada güzel bir gün batımı oluşuyor, onun da rahatça izlenebileceği yerler olacak. Roma ve Osmanlı Dönemi'ne ait nitelikli taşları da burada sergileyeceğiz. Burası aslında Roma Tiyatrosu ile iç iç içe geçmiş bir alan ve 2 bin yıllık bir geçmişe sahip. Roma Dönemi ile birlikte Arkeopark'ı yeniden ayağa kaldırarak turizme kazandırmak istiyoruz. Çünkü Ankara Roma dönemine ait çok özel ve önemli eserlere sahip."

Çalışmalar tamamlandığında Arkeopark Açık Hava Müzesi'ni ziyaret eden yerli yabancı tüm turistler, Başkent'in tarihi katmanlarını keşfetme şansını yakalayacak.