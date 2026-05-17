Sivas Uluslararası Film Festivali Üçüncü Kez Büyük Coşkuyla Sona Erdi

SİVAS Valiliği, Sivas Belediyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sineme Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sivas Uluslararası Film Festivali, ödül töreniyle sona erdi.

12-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Sivas Uluslararası Film Festivali, sinema dünyasının önemli isimlerini, akademisyenleri, yönetmenleri ve sektör profesyonellerini Sivas'ta buluşturdu. Festival boyunca düzenlenen film gösterimleri, söyleşiler, atölyeler ve özel etkinliklerle şehirde adeta sinema rüzgarı esti.

Sivas'ın kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sunan festivalin kapanış programı, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreni ve Yeşilçam Nostalji Konseri ile tamamlandı.

Programa; Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, il protokolü, sinema dünyasının önemli isimleri, sanatseverler ve çok sayıda davetli katıldı.

'SİVAS'IN ZENGİNLİĞİ GÖRÜNÜR HALE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Kapanış programında konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, geride kalan 5 gün boyunca şehirde adeta bir sinema rüzgarı estiğini belirterek, "Sanatın, kültürün ve sinemanın birleştirici atmosferini ve heyecanını hep birlikte yaşadık. Festival süresince düzenlenen etkinliklerle Sivas'ın dört bir yanında sinemanın coşkusu hissedildi, şehrimiz sanatla, söyleşilerle ve birbirinden kıymetli buluşmalarla çok özel günlere ev sahipliği yaptı. Festivalimiz bu yıl da önceki yıllardan aldığı birikim ve tecrübeyi daha ileriye taşıyarak; daha kapsamlı, daha güçlü ve daha zengin bir içerikle hemşehrilerimizle buluştu. 3 yıl önce büyük bir heyecan ve güçlü bir vizyonla başlattığımız festivalimizin bugün ulaştığı noktayı görmek bizler için son derece kıymetlidir. Her geçen yıl daha fazla ilgi gören, daha geniş kitlelere ulaşan festivalimiz; memnuniyetle ifade etmek isterim ki artık yalnızca bir etkinlik olmanın ötesine geçmiş, Sivas'ın kültür ve sanat alanındaki iddiasını ortaya koyan önemli bir organizasyon haline gelmiştir. Önümüzdeki yıllarda; daha da büyüyen, uluslararası ölçekte daha fazla ses getiren, uzun metraj yapımlarla güçlenen ve sinema dünyasında daha güçlü bir yer edinen bir festival hedefiyle çalışmalarımızı aynı kararlılık ve heyecanla sürdüreceğiz. Bizler bu festival aracılığıyla Sivas'ın sahip olduğu bu zenginliği daha görünür hale getirmeyi, şehrimizi kültür ve sanat alanında daha güçlü bir noktaya taşımayı hedefliyoruz" dedi.

'SİVAS'TA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM'

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ise, "Sivas'ta olmaktan gerçekten çok mutluyum. Bu güzel şehre daha önce de defalarca geldim. Ancak ilk kez Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak Sivas'tayım. Bildiğiniz üzere Sivas Devlet Tiyatrosu yaklaşık 30 yıldır burada önemli bir hizmet veriyor. Bundan sonra da daha sık Sivas'a geleceğim" diye konuştu.

'SİVAS HER TÜRLÜ ÖVGÜYÜ HAK EDEN BİR ŞEHİR'

Sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit de, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas'ta bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sivas Uluslararası Film Festivali'nin hayata geçirilmesinde emeği olan tüm emekçilere ve yöneticilerimize huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Böylesine anlamlı bir organizasyonu Sivas'ta gerçekleştirdikleri için kendilerine minnettarız. Çünkü Sivas, her türlü övgüyü hak eden çok özel bir şehirdir. Sivas denildiğinde aklımıza, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimizin kuruluş ruhu gelir. Bu mübarek şehir, tarihimizin en önemli dönüm noktalarına tanıklık etmiş; bağımsızlık mücadelemizin meşalesinin yakıldığı yer olmuştur. Cumhuriyetimizin temelleri burada atılmış, birlik ve beraberliğimiz burada güç kazanmıştır. İşte bu yüzden sanatın, kültürün ve böylesine anlamlı buluşmaların çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Sanat; insanları bir araya getiren, sevgiyi, kardeşliği ve ortak duyguları büyüten en güçlü değerlerden biridir. Ne mutlu bize ki böylesine köklü bir şehrin insanlarıyız. Ne mutlu bana ki bugün sizlerle aynı heyecanı paylaşabiliyorum" ifadelerini kullandı.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Festival kapsamında düzenlenen törende, Türk sinemasına katkı sunan isimler ödüllendirildi.

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'e Onur Ödülü takdim edilirken, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile Murat Ercanlı'ya ise Türk Sineması Hizmet Ödülü verildi.

Programda ayrıca TÜRKSOY Özel Ödülü Dastan Zhappar Ryskeldi'ye takdim edildi. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü Ali Nuri Türkoğlu, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü Deniz Uğur, En İyi Yardımcı Oyuncu Ödülü'nü ise Burak Haktanır aldı. 'Gönül Dağı' dizisinin yapım ekibi de En İyi Dizi Ödülü'ne layık görüldü.

Festival kapsamında kurmaca ve belgesel film kategorilerinde jüri özel ödülleri ile en iyi film ödülleri sahiplerini bulurken, yarışmaya katılan finalist filmler de izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Gecenin sonunda sanatçı Nilgün Kızılcı'nın sahne aldığı, Şef Kürşat Taydaş yönetimindeki Yeşilçam Nostalji Konseri düzenlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı