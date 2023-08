Sivas'taki Savaş Atları Müzesi'ni 2021'den bu yana 600 bin kişi ziyaret etti

Sivas'ta bulunan Hamidiye Kültür Bahçesi'ndeki Savaş Atları Müzesi, 2021 yılından bu yana yaklaşık 600 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Müzede, tarihi liderlerin at üzerindeki bal mumu heykelleri, at cinsleri ve savaş atlarına dair birçok sergi bulunuyor.

Sivas'ta aralarında tescilli yapıların da bulunduğu Haralar bölgesindeki Hamidiye Kültür Bahçesi'nde yer alan Savaş Atları Müzesi'ni, hizmete açıldığı 2021'den itibaren yaklaşık 600 bin kişi ziyaret etti.

Sivas-Ankara kara yolu Nuri Demirağ Havaalanı Kavşağı yakınlarında bulunan tarihi Haralar bölgesinde 251 bin metrekarelik alanda yapılan Hamidiye Kültür Bahçesi'ndeki müze, yoğun ziyaretçi çekiyor.

Sultan Abdülhamid Han'a at yetiştiren tarihi "aygır depoları"nın içinde yer alan müzede, Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Abdülhamid Han, Attila ve Cengiz Han'ın at üzerindeki bal mumu heykelleri, Sivas'ta yetişen at cinsleri, dünyada ve Türkiye'deki bazı at çeşitleri, savaş atları ve süvarilerin kullandığı kıyafetler yer alıyor.

Savaş Atları Müzesi Sorumlusu Semih Vergi, AA muhabirine, müzenin 29 Ekim 2021'de hizmete açıldığını söyledi.

Müzenin 1800 metrekare kapalı alanda kurulduğunu ve iki galeriden oluştuğunu belirten Vergi, "Burası restorasyon geçirmiş tarihi bir bina. Öncesinde Abdulhamid Han döneminde oluşturulmuş bir numune çiftliği ve sonrasında hara olarak hizmet vermiş. 'Uzunyayla atları' dediğimiz Anadolu ırkını burada yetiştirip Osmanlı ordusuna kazandırmış bir hara." dedi.

Vergi, bu nedenle konsepti savaş atları olarak belirlediklerini anlatarak, "Dünyada bu konseptte, bu temada belirlenmiş tek müze. Müzenin ilk galerisinde savaş atları hakkında bilgiler veriyoruz. 10 farklı coğrafyada, savaş meydanlarında önem ihtiva eden ırkların birebir heykelleri müzemizde mevcut." diye konuştu.

"Özellikle hafta sonları çok yoğun ilgi görüyor"

Süvarilerin dönemsel olarak giydiği zırhları birebir canlandırmalarla sergilediklerini dile getiren Vergi, şunları kaydetti:

"Savaşta kullanılan ve atın ihtiyacı olan yardımcı malzemeleri sergiliyoruz. Birinci galeride Fatih Sultan Mehmet ve atı Küheylan, Abdülhamid Han ve atı Ferhan, Mustafa Kemal Atatürk ve atı Sakarya'yı üç boyutlu dekoratif canlandırmalarla ziyaretçilerimize sunuyoruz. İkinci galeride ise buranın tarihçesi, Anadolu'da bulunan yurt ocakları ve savaşa hazırlık oyunları ile atlı spor oyunları, at yarışları hakkında bilgi verdiğimiz dekorlar mevcut."

Müzenin, tarihi bir binada kurulmasından dolayı yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Vergi, "Müzemiz açıldığı tarihten itibaren 600 bine yakın ziyaretçi ağırladı. Yaz sezonunda bulunmamız nedeniyle özellikle hafta sonları çok yoğun ilgi görüyor. Özellikle hükümdarlarımızın, Mustafa Kemal Atatürk'ün silikon heykellerine insanlar daha çok ilgi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan müzeyi gezmeye gelen Hüseyin Yağmur, müzeyi çok beğendiğini belirterek, "Heykeller çok gerçekçi gibi gözüküyor, biraz da duygulandım. Geçmişe dönük bilgiler edindim, atları tanıma fırsatımız oldu. Çok güzel bir yer yapmışlar, çok hoşumuza gitti." dedi.

Rozerin Yağmur da merak ettiği için geldiği Savaş Atları Müzesi'ni çok beğendiğini söyledi.