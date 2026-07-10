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Sivas'ta "Yaşayan Miras Şöleni" başladı

Sivas'ta 'Yaşayan Miras Şöleni' başladı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla Sivas'ta düzenlenen Yaşayan Miras Şöleni, 58 ilden 80 kültürel miras taşıyıcısını bir araya getirdi. 3 gün sürecek etkinlikte geleneksel el sanatları sergilenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Sivas'ta düzenlenen "Yaşayan Miras Şöleni" başladı.

Tarihi Buruciye Medresesi önünde Sivas Valiliği, Belediyesi ve Pinhan Derneği işbirliğinde düzenlenen şölende, 58 ilden gelen 80 somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı, geleneksel el sanatlarını 3 gün boyunca ziyaretçilerle buluşturacak.

Şölenin açılışında konuşan Vali Yılmaz Şimşek, tarihin, kültürün ve medeniyetin beşiği kadim şehir Sivas'ta, anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için mutlu ve heyecanlı olduklarını söyledi.

Bu anlamlı organizasyon için Sivas'a gelen tüm sanatçılara teşekkür eden Şimşek, "Şüphesiz bir milleti güçlü kılan unsurlar yalnızca inşa edilen şehirler ve yollar değildir. Asıl güç, geçmişten devir aldığı kültürünü, sanatını, geleneğini ve medeniyet birikimini yaşatarak gelecek nesillere aktarabilmesidir. İşte bu anlayış doğrultusunda 'Yaşayan Miras Şöleni' vesilesiyle bir aradayız. Bilindiği üzere Sivas tarih boyunca, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, köklü geçmişi, zengin kültürel mirası ve güçlü medeniyet birikimiyle Anadolu'nun en müstesna şehirlerinden birisidir." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Kültürü Daire Başkanı Pervin Oymak ise kültürün bir milletin ortak hafızası olduğunun altını çizerek, "Bugün hepimiz biliyoruz ki milletleri ayakta tutan, yalnızca ekonomik güçleri ve fiziksel sınırları değildir, milletleri güçlü kılan sahip oldukları kültürel miras, ortak değerler ve köklü geleneklerdir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından şölenin açılışını yapan protokol üyeleri, stantları gezdi.

Açılışa, Belediye Başkanı Adem Uzun ve sanatçılar da katıldı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya
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