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Sivas Olayları'nın 31. yıl dönümü sergisi açıldı

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Sivas Olayları'nın 31'inci yıl dönümü nedeniyle Beyoğlu Belediyesi ve Madımak Katliamı Hafıza Merkezi iş birliği ile Hafıza Sergisi İstiklal Sanat Galerisi'nde açıldı. Sergide illüstrasyonlar ve belgesel gösterimi yer aldı.

Sivas Olayları'nın 31'inci yıl dönümü nedeniyle Beyoğlu Belediyesi ve Madımak Katliamı Hafıza Merkezi iş birliği ile Hafıza Sergisi İstiklal Sanat Galerisi'nde açıldı.

Sena Şat'ın hazırladığı illüstrasyonlardan ve biyografilerinden oluşan belgesel nitelikli sergide ayrıca yönetmeliğini Eylem Şen'in yaptığı 'Unutulmayan' Madımak Sanal Müze Belgeseli gösterimi gerçekleşti. Sergi öncesi katılımcılar tarafından cadde üzerinde yere karanfiller bırakılarak vefat edenler anıldı.

'Hafıza' sergisi açılışına Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eşi Ayşen Güney, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) Eşit Başkanı Nevin Kamilağaoğlu, otelden sağ çıkan halk ozanı Ali Çağan, Madımak Katliamı Hafıza Merkezi Koordinatörü ve Sanal Müze Yönetmeni Eylem Şen, olaylar sırasında hayatını kaybeden Handan Metin'in ablası Şehriban Metin, Alevi Dernekleri yöneticileri ile çok sayıda vatandaş ve gazeteci katıldı.

Açılış töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "31 yıl önce Örnektepe'de annem heyecanla aşağıya indi. Abimi, ablamı, beni eve aldı. Demir kapıyı arkadan sürgüledi ve yukarı çıkardı. Ne olduğunu anlamamıştım. Televizyonları açınca ülkenin orta yerinde 33 canın bir otelde sıkıştırılıp saatlerce yardım beklediğini gördüm ve en sonunda Türkiye demokrasi tarihinin en kara, en çok lanetlenmesi gereken günlerinden birisinin bu ülkeye yaşatıldığına şahit olduk. O gün bugündür, Sivas içimizde bir yara" diye konuştu.

Güney, "Bu katliamı yüz bin kere lanetliyoruz. İçimizi acıtan en büyük konulardan birisi de bu katliam kadar, katillerin korunup kollanması ve dava zaman aşımıyla düştü denmesiydi. Vicdanlardan düşer mi bu dava? Düşmeyecek. Biz nefes aldığımız müddetçe Madımak'ın katilleri bizlerin vicdanlarında, ülkenin vicdanlı insanlarının yüreğinde mahküm olmuş bir davadır" ifadelerini kullandı.

Güney, "Bu sergi de bir yüzleşme. Bu acıyla yüzleşmemiz gerekiyor. Bu gerçekle yüzleşmemiz gerekiyor. Gelecek nesillere bu acıyı aktarmamız gerekiyor. Bu şekilde toplumsal barışımızı sağlayalım. Bir daha bu topraklarda bu acıları yaşamayalım diye bu yüzleşme sergisine tüm canlarımızı huzurlarınızda davet etmiş olalım. Bu anmaları her yıl arttırarak devam edeceğiz ve kardeşlikten, barıştan, dayanışmadan, halkla birlikte el ele vermekten de bir an bile geri durmayacağız" dedi.

"BEN DE OTELDE KALSAYDIM"

Ali Çağan, o günü anlatarak "Sivas katliamının olduğu tarihte Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin yönetim kurulundaydım. Ankara'dan Sivas'a otobüslerle deyişlerimizi söylemeye, semahlarımızı dönmeye, tiyatrocu gençlerimizin Pir Sultan Abdal tiyatrosunu sergilemeye yola çıktık. Elimizde sazlarımızdan başka bir şey yoktu, ne silahımız vardı ne de taşımız. Dünyada benzeri görülmeyen bir şekilde, canlı yayında katliam yaşadık. Oradaki katledilen canlarımızın hepsiyle birebir ilişkisi olan birisiydim. Uzun süre bu katliamdan sağ çıktığımı söyleyemedim. Yoldaşlarımın katledilmiş olmasını, benim oradan sağ çıkmış olmamı kendime yakıştıramadım. ve yer yer öyle acılı zamanlar yaşadım ki ben de otelde kalsaydım dedim" diye konuştu.

Olaylar sırasında hayatını kaybeden Handan Metin'in ablası Şehriban Metin ise kardeşinin yetenekli, sanata düşkün bir genç olduğunu söyleyerek "Handan Metin'i Sivas'a gönderdiğimizde ODTÜ'de okuyordu. 20 yaşındaydı. 30 yıl geçti dendiğinde benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Handan benim için 20 yaşında. 1993'ten sonraki yılları, yaşları asla hesaplayamadım. Benim için 20 yaşında olan Handan ve diğer canlar çağdaş Pir Sultanlar'dır" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından 'Unutulmayan' Madımak Sanal Müze Belgeseli'nin gösterimi gerçekleşti. Belgesel, İstiklal Sanat Galerisi'nde 2 Temmuz'a kadar 11.00-17.00 saatleri arasında her saat başı izlenebilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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