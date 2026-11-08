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Sivas Devlet THM Korosu, Atatürk'ü anma konserini 10 Kasım'da ücretsiz verecek

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Sivas Devlet THM Korosu, Atatürk'ü anma konserini 10 Kasım'da ücretsiz verecek
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Sivas Devlet THM Korosu, 10 Kasım Salı saat 19.00'da Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde Atatürk'ü anma konseri verecek. Halka açık ve ücretsiz konserde koro, Aşık Veysel'in derlediği Ataya Ağıt ile Rumeli, Selanik ve Anadolu türkülerini seslendirecek.

Sivas'ta, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu "Atatürk'ü Anma" konseri düzenleyecek.

Konser, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde 10 Kasım Salı günü saat 19.00'da halka açık ve ücretsiz verilecek.

"Ata'ya Özlem Cumhuriyet'e Ses" adlı konserde şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro, Aşık Veysel'in derlediği Ataya Ağıt ile Rumeli, Selanik ve Anadolu'nun çeşitli yörelerine ait türküleri seslendirecek.

Kaynak: AA
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