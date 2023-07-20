Sinop Ayancık'ta Yunanistan Kültür Gecesi Etkinliği Gerçekleştirildi

Sinop'un Ayancık ilçesinde, 'Ace Of Cups Projesi' kapsamında Yunanistan Kültür Gecesi etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan ve Türkiye'den 42 gönüllü katıldı. Türkçe ve Yunanca şarkılar seslendirildi ve Yunanistan'ın yöresel yiyecek ve içecekleri ikram edildi. Etkinlik, Türkiye ve Yunanistan bayrakları açılarak hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.