Sinop Ayancık'ta Yunanistan Kültür Gecesi Etkinliği Gerçekleştirildi
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Sinop'un Ayancık ilçesinde, 'Ace Of Cups Projesi' kapsamında Yunanistan Kültür Gecesi etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan ve Türkiye'den 42 gönüllü katıldı. Türkçe ve Yunanca şarkılar seslendirildi ve Yunanistan'ın yöresel yiyecek ve içecekleri ikram edildi. Etkinlik, Türkiye ve Yunanistan bayrakları açılarak hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.
Sinop'un Ayancık ilçesinde "Ace Of Cups Projesi" kapsamında Yunanistan Kültür Gecesi etkinliği gerçekleştirildi.
İlçe sahilinde yapılan etkinliğe Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan ve Türkiye'den 42 gönüllü katıldı.
Etkinlikte Türkçe ve Yunanca şarkılar seslendirilerek, Yunanistan'ın yöresel yiyecek ve içecekleri katılımcılara ikram edildi.
Etkinlik, Türkiye ve Yunanistan bayrakları açılarak hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle soma erdi.