Siirt Uluslararası 7. Kısa Film Festivali "Özgür Gazze" Temasıyla Gerçekleştirilecek

Bu yıl 7. kez gerçekleştirilecek olan "Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali," 15-18 Ekim tarihlerinde "Özgür Gazze" temasıyla sinemaseverlerle buluşacak. İlki 2018 yılında düzenlenen festival, Prof. Dr. Yasin Aktay'ın girişimleriyle başlatılmış ve o tarihten bu yana aralıksız olarak her yıl farklı temalarla organize edilmektedir.

Geçtiğimiz yıl, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı dönemde düzenlenen 6. festival, "Kalbimiz Gazze" temasıyla dikkat çekmişti. Bu yıl da Filistin ve Gazze'yi merkeze alan "Özgür Gazze" temalı festivalde, çeşitli film gösterimleri, söyleşiler ve sunumlar aracılığıyla Gazze'nin direnişine dair derinlemesine bir bakış sunulacak.

Festival, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün himayesinde, Siirt Valiliği'nin ev sahipliğinde ve Siirt Üniversitesi'nin destekleriyle gerçekleştirilecek. Her yıl daha geniş bir katılımın gözlemlendiği festivale, bu yıl da birçok ülkeden film başvurusu yapıldı ve geniş bir katılım bekleniyor.

FESTİVAL FİLİSTİN'İ SİİRT'E TAŞIYACAK

Festivalin açılışı, kadim tarihiyle bilinen Eruh'ta gerçekleştirilecek. Etkinlik boyunca Filistin'in kültürel, siyasi ve tarihi analizleri yapılacak ve Filistinli misafirlerin katılımıyla Gazze'nin tarihi direnişi birinci elden anlatılacak. Ayrıca, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve uluslararası düzeyde tanınmış sinemacılar, söyleşi, atölye ve film gösterimleriyle festivale katkıda bulunacak.

FİNALDE "GRUP YÜRÜYÜŞ" KONSERİ

Festival, 18 Ekim Cuma günü Siirt'te Grup Yürüyüş'ün vereceği konserle sona erecek. Kazanan filmlerin ödüllendirileceği Kapanış Töreni, Siirt Merkez'de gerçekleştirilecek törenin ardından konserle son bulacak.